獲邀加入川普加薩和平理事會 巴西總統審慎評估

中央社／ 聖保羅19日專電

美國總統川普宣布成立「加薩和平理事會」，邀請多國領袖參與，巴西總統魯拉也在受邀名單。巴西政府目前持審慎態度，國內輿論則出現分歧。

根據巴西外交部消息，邀請函透過巴西駐華府大使館轉交魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。此外，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）等人也在受邀名單中。

美國總統川普（Donald Trump）提出的計畫包括由他自身擔任主席的「和平理事會」，以及「加薩執行委員會」與「加薩國家行政委員會」，其中行政委員會由巴勒斯坦技術官僚領導，負責戰後加薩的治理與重建。

巴西國內輿論呈現兩極，部分媒體認為魯拉若參與，將有助巴西在國際舞台上展現調解者角色；但也有評論擔心，這可能使巴西被視為「附和美國」而非獨立的外交力量。

巴西總統府消息人士向CNN巴西新聞網透露，政府對此事抱持保留態度，認為該理事會可能集中過多權力於美國總統，甚至與聯合國安理會職能重疊。

BBC巴西新聞網引述聖保羅大學國際關係學者富瑞拉（Manuel Furriela）分析指出，川普的構想雖以「和平」為名，但在架構上由美國主導，恐帶有「殖民色彩」。若巴西加入，可能提升在中東議題上的能見度，但也會面臨外界質疑其是否背離一貫支持多邊主義的立場。

目前魯拉尚未正式回覆邀請。巴西外交部表示，將在與其他受邀國家磋商後才決定，以確保任何參與都符合巴西支持多邊主義與尊重巴勒斯坦人民自主的立場。

