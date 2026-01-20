格陵蘭局勢受關注 芬蘭維持派駐、德國挪威撤軍

快訊

中央社／ 赫爾辛基20日專電
芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）。路透
美國總統川普威脅併吞格陵蘭，芬蘭國防部長哈卡寧今天表示，派駐格陵蘭的兩名軍官將維持原有任務。與此同時，德國與挪威駐格陵蘭的軍事人員則已撤離或即將撤離。他直言，此刻維持北約的團結是當務之急。

據「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）報導，哈卡寧（Antti Häkkänen）昨天在國防課程開幕記者會上指出，芬蘭派駐格陵蘭的兩名軍官將照原規劃執行在北極演習，例行軍事交流。儘管格陵蘭近年軍演次數不多，但各界對北極防務的關注正持續升高。

德國派駐格陵蘭的部隊已於週日按原定計畫撤離。另據挪威廣播公司（NRK）報導，挪威國防軍本週也將召回駐格陵蘭的兩名軍事人員。

在同篇報導中，哈卡寧分析，歐美間的氛圍趨於緊繃恐引發政治分歧。他指出，過去幾任美國總統大選期間，也曾出現類似緊張局面，當時同樣伴隨嚴厲言詞與關稅威脅。「即便如此，我們仍須保持冷靜。北約過去總能度過這類危機。」

談及川普（Donald Trump）的關稅決定，哈卡寧表示，歐盟成員國一致拒絕以關稅威脅丹麥主權。他並稱，歐洲的經濟與政治實力可有效反制來自美國的壓力。

當記者詢問川普關稅是否影響芬蘭採購美製F-35戰機，哈卡寧回應，採購決定完全基於芬蘭防衛需求，戰機採購進展順利，緊張局勢不會造成影響。

哈卡寧強調，儘管美國近期舉動難以預測，但在履行北約防務承諾上仍屬可靠。然而，他也認為當前政治討論中浮現的其他動向需審慎因應，此刻維持北約盟友協調格外關鍵。

他進一步表示，美國國會應不會接受傷害盟友關係的作法。他指出：「美國過去常對獨裁政權動武，這並非新事，儘管從國際法角度看似存有爭議。但若對盟國採取行動，美國自身也需考量其底線何在。」

芬蘭國防軍司令雅科拉（Janne Jaakkola）在同場開幕致詞中指出，雖然該國國防部門與軍隊合作順暢，但全球局勢的不確定性，正持續對盟友關係構成壓力。他雖未直接點名格陵蘭議題，但表示，北約正處於動態變化之中，軍事合作仍將持續推進；然而他也警示，當前北約正面臨不尋常的挑戰。

