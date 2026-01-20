快訊

陽光行動／駕駛荒、運量未提升…雙層巴士上路 難救客運寒冬

川普回任周年…「唐羅主義」打破國際秩序 以實力武力搶利益

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世 享壽93歲

川普不明說是否動武奪格陵蘭 沒達協議必祭關稅

中央社／ 華盛頓19日專電

美國總統川普揚言掌控格陵蘭，至於將採取多強硬的手段達成，他今天告訴媒體「不予置評」。如果美國未能就取得格陵蘭達協議，他「百分之百會」向反對的歐洲國家加徵關稅。

川普（Donald Trump）近日加強取得丹麥自治領土格陵蘭的推動力道，他於17日表示，將從2月起對8個「反對美國掌控格陵蘭」的歐洲國家商品加徵10%進口關稅，直到美國達成取得格陵蘭的協議為止。

川普今天接受美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）簡短電訪時，抨擊反對他取得格陵蘭的歐洲領袖，說當地對於美國國安至關重要，能防範外部威脅。

他說道：「歐洲應該關注俄羅斯和烏克蘭的戰爭，因為坦白說，看看那對他們帶來了什麼後果。那才是歐洲該關心的事，不是格陵蘭。」

被問到如果無法達成格陵蘭協議，他是否會繼續推進向歐洲國家加徵關稅的計畫，川普回答說：「我會，百分之百會。」

另外，川普昨天在給挪威總理斯托爾（Jonas GahrStore）的信件中，將格陵蘭議題與他去年未獲得諾貝爾和平獎做了連結。

川普於信中說，自己阻止8場戰爭，挪威仍不頒諾貝爾和平獎給他，他不再覺得有義務只考慮和平議題，「現在可以考慮什麼對美國有利且合理」，並重申丹麥無力防衛格陵蘭。

斯托爾今天透過聲明表示，挪威對於格陵蘭議題的立場堅定，格陵蘭屬於丹麥王國的一部分，挪威在這個議題上完全支持丹麥。

2025年諾貝爾和平獎的得主為委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），為感謝川普本月初發起軍事行動推翻委國總統馬杜洛（NicolasMaduro），她上週訪問白宮時，將自己的和平獎獎章贈送川普。

負責頒發諾貝爾和平獎的單位，則是挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）。

川普今天駁斥外界所稱，挪威當局對於諾貝爾和平獎評選沒有影響力、決定權完全在挪威諾貝爾委員會的說法，他告訴NBC，挪威完全控制一切，「他們喜歡說自己跟此事無關，但其實都跟他們有關」。

川普更對NBC重申他一貫說法，也就是他透過和平努力終止8場戰爭、拯救無數生命，「我不在乎諾貝爾獎」。

世界最大島嶼格陵蘭位於北美洲與歐洲之間的北極圈，面積約216萬平方公里，人口僅5萬多人且大多數為原住民伊努特人（Inuit）。

但格陵蘭地理位置使其在飛彈預警系統和監控北極軍事與商業活動方面戰略價值極高；隨著冰層融化開啟新航線和經濟機會，北極的重要性不斷提升。

格陵蘭 川普 諾貝爾獎

延伸閱讀

川普圍繞格陵蘭島問題祭出新關稅措施 歐洲人該怎麼辦？

川普欲掌控格陵蘭 前副手彭斯等共和黨人表不滿

川普2.0 施政周年總體檢 市場的四大效應及主要政策行動

重返白宮一年來…川普變化球震撼全球市場 催動籌碼交易時代

相關新聞

反制美國搶格陵蘭 歐洲擬祭「貿易火箭炮」封殺美企

歐洲電視台報導，美國總統川普威脅對八個北約盟國加徵百分之十關稅，理由是這八國反對美國取得格陵蘭。歐洲各國反彈，法國總統馬克宏已要求歐盟啟動被稱為「貿易火箭炮」的「反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument，ＡＣＩ）」，可能限制在歐洲市場生意龐大的美國科技巨頭及其他服務業者；歐盟也傳出正評估，對約九百卅億歐元的美國商品重啟反制關稅。

美媒：北約爆嚴重內訌 中俄準備看好戲

華爾街日報報導，美國總統川普揚言對北約八國加徵關稅直至買下格陵蘭，美歐恐爆發新一輪貿易戰，導致跨大西洋聯盟陷入二戰結束、北約成立超過七十五年來最嚴峻的危機。北約前發言人龍傑斯古表示，格陵蘭關稅終將傷害美國世界地位，將華府盟友讓給中國大陸及俄國，「習近平和普亭肯定拿著爆米花準備看戲」。

川普回任周年…美打破國際秩序 實力武力搶利益

美國總統川普廿日就職一周年，他的第二個任期第一年，以前所未有方式打破二戰後建立的國際秩序，自命為「唐羅主義」，不再談國際...

日相宣布23日解散眾院 2月8日大選

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗十九日在東京的首相官邸召開約一小時記者會，正式宣布即將提前解散眾議院，並預定廿七日公...

高市出招 日國會2月改選

日本首相高市早苗19日宣布，將於2月8日舉行國會大選，以爭取選民支持其增加支出與減稅政策，以及加速國防建設的新安全戰略。

美國要格陵蘭 貝森特：歐洲人太軟弱

美國財政部長貝森特十八日表示，歐洲的「軟弱」迫使美國必須掌控格陵蘭，以維持全球穩定。與此同時，一些美國國會議員對川普政府試圖取得這塊隸屬丹麥的北極領土發出警訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。