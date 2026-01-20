西班牙南部列車相撞 地方官員：增至40人喪命

西班牙南部昨天一列高速鐵路列車出軌，並撞上另一列迎面而來的列車，安達魯西亞自治區（Andalusia）政府主席莫雷諾今天表示，這起重大事故已經增至40人死亡。

西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）先前指出，一列從馬拉加（Malaga）往首都馬德里的列車於阿達穆斯（Adamuz）脫軌並撞向相鄰軌道，另一列在該軌道、從馬德里往維爾瓦（Huelva）的列車隨後也出軌。

法新社報導，莫雷諾（Juan Manuel Moreno）於記者會說道，「目前已確認40人身亡」，還需要24小時至48小時才能「確定這場可怕事故導致的死亡人數」。

莫雷諾更提到，有超過120人受傷，其中41人仍在醫院接受治療。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）前往事發地點阿達穆斯時，他告訴記者：「我們將查明真相，一旦確定這起悲劇的原因，我們會以絕對透明方式公布結果。」