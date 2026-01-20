快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

保加利亞政局動盪 總統請辭傳籌組新黨參選國會

中央社／ 索菲亞19日綜合外電報導

保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）今天在演說中宣布他將請辭，外界廣泛揣測他在上月內閣總辭後將籌組新政黨，參加即將舉行的國會大選

綜合路透社和法新社報導，拉德夫2016年首次當選總統，2021年成功連任，原本任期到明年1月。他表示明天將向憲法法院正式遞交辭呈。若辭職獲准，副總統約托娃（Iliana Iotova）將代理總統職務，直到11月舉行總統選舉。

現年62歲的拉德夫在電視演說中表示：「今天是我最後一次以保加利亞總統身分向大家發表談話。」他還說明天將辭去總統職務。

拉德夫說，他渴望與所有「有尊嚴、充滿熱情以及堅定不屈」的人民「一起為保加利亞的未來而戰」。

他表示，國內貧困、抗議活動以及對體制的不信任歸咎於「有害的治理模式」。

保加利亞元旦加入歐元區，拉德夫曾對此事表達疑慮，並在俄烏戰爭議題上展現親俄立場。拉德夫的政治抱負早已不限於現有職位，長久以來暗示可能組建自己的政黨。

外界普遍預期拉德夫會辭職。他將成為保加利亞自共產主義時期結束以來首位主動辭職的國家元首。

這個巴爾幹半島國家正值政治危機，將舉行5年來第8次國會大選。國會分裂導致多次選舉贏家無法取得多數或組成長久的聯合政府。

上屆聯合政府維持將近一年，最終因民眾抗議新預算案和普遍腐敗問題而在去年12月被迫下台。

國會大選預計將在3月下旬或4月舉行，但具體日期尚未確定。

保加利亞 辭職 大選

延伸閱讀

談川普關稅 賴總統：台灣在變局中爭到最佳競爭位置

鄭麗君返台 賴總統臉書發文感謝談判團隊

【重磅快評】賴清德笑稱AI總統 暴露對AI趨勢了解有限

羅智強：看不到賴總統捍衛國防決心 藍營軍購條例會全盤考量

相關新聞

反制美國搶格陵蘭 歐洲擬祭「貿易火箭炮」封殺美企

歐洲電視台報導，美國總統川普威脅對八個北約盟國加徵百分之十關稅，理由是這八國反對美國取得格陵蘭。歐洲各國反彈，法國總統馬克宏已要求歐盟啟動被稱為「貿易火箭炮」的「反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument，ＡＣＩ）」，可能限制在歐洲市場生意龐大的美國科技巨頭及其他服務業者；歐盟也傳出正評估，對約九百卅億歐元的美國商品重啟反制關稅。

美媒：北約爆嚴重內訌 中俄準備看好戲

華爾街日報報導，美國總統川普揚言對北約八國加徵關稅直至買下格陵蘭，美歐恐爆發新一輪貿易戰，導致跨大西洋聯盟陷入二戰結束、北約成立超過七十五年來最嚴峻的危機。北約前發言人龍傑斯古表示，格陵蘭關稅終將傷害美國世界地位，將華府盟友讓給中國大陸及俄國，「習近平和普亭肯定拿著爆米花準備看戲」。

美打破國際秩序 實力武力搶利益

美國總統川普廿日就職一周年，他的第二個任期第一年，以前所未有方式打破二戰後建立的國際秩序，自命為「唐羅主義」，不再談國際...

日相宣布23日解散眾院 2月8日大選

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗十九日在東京的首相官邸召開約一小時記者會，正式宣布即將提前解散眾議院，並預定廿七日公...

高市出招 日國會2月改選

日本首相高市早苗19日宣布，將於2月8日舉行國會大選，以爭取選民支持其增加支出與減稅政策，以及加速國防建設的新安全戰略。

美國要格陵蘭 貝森特：歐洲人太軟弱

美國財政部長貝森特十八日表示，歐洲的「軟弱」迫使美國必須掌控格陵蘭，以維持全球穩定。與此同時，一些美國國會議員對川普政府試圖取得這塊隸屬丹麥的北極領土發出警訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。