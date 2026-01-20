保加利亞政局動盪 總統請辭傳籌組新黨參選國會

保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）今天在演說中宣布他將請辭，外界廣泛揣測他在上月內閣總辭後將籌組新政黨，參加即將舉行的國會大選。

綜合路透社和法新社報導，拉德夫2016年首次當選總統，2021年成功連任，原本任期到明年1月。他表示明天將向憲法法院正式遞交辭呈。若辭職獲准，副總統約托娃（Iliana Iotova）將代理總統職務，直到11月舉行總統選舉。

現年62歲的拉德夫在電視演說中表示：「今天是我最後一次以保加利亞總統身分向大家發表談話。」他還說明天將辭去總統職務。

拉德夫說，他渴望與所有「有尊嚴、充滿熱情以及堅定不屈」的人民「一起為保加利亞的未來而戰」。

他表示，國內貧困、抗議活動以及對體制的不信任歸咎於「有害的治理模式」。

保加利亞元旦加入歐元區，拉德夫曾對此事表達疑慮，並在俄烏戰爭議題上展現親俄立場。拉德夫的政治抱負早已不限於現有職位，長久以來暗示可能組建自己的政黨。

外界普遍預期拉德夫會辭職。他將成為保加利亞自共產主義時期結束以來首位主動辭職的國家元首。

這個巴爾幹半島國家正值政治危機，將舉行5年來第8次國會大選。國會分裂導致多次選舉贏家無法取得多數或組成長久的聯合政府。

上屆聯合政府維持將近一年，最終因民眾抗議新預算案和普遍腐敗問題而在去年12月被迫下台。

國會大選預計將在3月下旬或4月舉行，但具體日期尚未確定。