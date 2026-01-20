聽新聞
0:00 / 0:00

記者爆料：川普私訊挪威總理「我未獲諾貝爾獎，不再有和平義務」

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
美國總統川普18日在佛州一項活動上演說。 （路透）
美國總統川普18日在佛州一項活動上演說。 （路透）

紐約時報報導，美國總統川普總統發給挪威總理斯托爾的訊息顯示，川普聲稱他推動收購格陵蘭的原因之一是他沒有獲得諾貝爾和平獎

熟悉此事的三名歐洲官員十九日表示，挪威總理斯托爾十八日收到這條簡訊，美國公共電視網記者西夫林率先披露此事。川普對斯托爾說，既然未獲諾貝爾和平獎，「我不再有義務只從和平角度行事」；文中並指丹麥無力保護格陵蘭免於中國大陸和俄羅斯威脅，進一步質疑丹麥對格陵蘭主權

西夫林在社群平台Ｘ發文表示，這段訊息後來由白宮國安會幕僚轉寄給多位歐洲國家駐美大使。

西夫林稱取得訊息內容，提及「川普總統私訊斯托爾總理，並要求將訊息轉達貴國政府」。訊息說，「鑑於貴國決定不頒諾貝爾和平獎給我，儘管我阻止超過八場戰爭，我不再覺得自己有義務只從和平角度出發思考」，並稱和平仍將是其行動主導原則，但他現在也可以思考什麼才是對美國有利且適當。

他接著批評，「丹麥無法保護那片土地免於俄羅斯或中國的威脅，且他們到底為何擁有『所有權』？沒任何書面文件，只不過是幾百年前有一艘船在那裡登陸，但我們也有船在那裡登陸」。

川普說，自北約成立以來，他為北約做的比任何其他人都多，現在北約也該為美國做點事。

川普 挪威 諾貝爾 和平獎 格陵蘭 丹麥 北約 美國 俄羅斯 主權

延伸閱讀

川普強徵格陵蘭稅 政治兒戲化

川普 史上第一個AI梗圖總統

「朝貢投資」 埋下各國對美的怨恨

美打破國際秩序 實力武力搶利益

相關新聞

可能採99年租約或波多黎各模式 川普「格陵蘭方案」本周達沃斯見真章

美國總統川普正把他對格陵蘭的執念推向全球舞台，據傳他已指示團隊就格陵蘭議題擬定多套方案，準備在本周舉行的達沃斯世界經濟論...

格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

在川普政府一再威脅要接管丹麥自治領地格陵蘭之際，格陵蘭狗拉雪橇聯合會今天表示，美國新任格陵蘭特使蘭德瑞（Jeff Lan...

日相高市正式宣布解散眾院…2月8日大選 強調日本只想成為「正常國家」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗19日晚間6時（台灣時間同日下午5時）在東京的首相官邸召開記者會，正式宣布即將提前解...

美國要格陵蘭 貝森特：歐洲人太軟弱

美國財政部長貝森特十八日表示，歐洲的「軟弱」迫使美國必須掌控格陵蘭，以維持全球穩定。與此同時，一些美國國會議員對川普政府試圖取得這塊隸屬丹麥的北極領土發出警訊。

美媒：北約爆嚴重內訌 中俄準備看好戲

華爾街日報報導，美國總統川普揚言對北約八國加徵關稅直至買下格陵蘭，美歐恐爆發新一輪貿易戰，導致跨大西洋聯盟陷入二戰結束、北約成立超過七十五年來最嚴峻的危機。北約前發言人龍傑斯古表示，格陵蘭關稅終將傷害美國世界地位，將華府盟友讓給中國大陸及俄國，「習近平和普亭肯定拿著爆米花準備看戲」。

記者爆料：川普私訊挪威總理「我未獲諾貝爾獎，不再有和平義務」

紐約時報報導，美國總統川普總統發給挪威總理斯托爾的訊息顯示，川普聲稱他推動收購格陵蘭的原因之一是他沒有獲得諾貝爾和平獎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。