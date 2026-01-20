記者爆料：川普私訊挪威總理「我未獲諾貝爾獎，不再有和平義務」

紐約時報報導，美國總統川普總統發給挪威總理斯托爾的訊息顯示，川普聲稱他推動收購格陵蘭的原因之一是他沒有獲得諾貝爾和平獎。

熟悉此事的三名歐洲官員十九日表示，挪威總理斯托爾十八日收到這條簡訊，美國公共電視網記者西夫林率先披露此事。川普對斯托爾說，既然未獲諾貝爾和平獎，「我不再有義務只從和平角度行事」；文中並指丹麥無力保護格陵蘭免於中國大陸和俄羅斯威脅，進一步質疑丹麥對格陵蘭主權。

西夫林在社群平台Ｘ發文表示，這段訊息後來由白宮國安會幕僚轉寄給多位歐洲國家駐美大使。

西夫林稱取得訊息內容，提及「川普總統私訊斯托爾總理，並要求將訊息轉達貴國政府」。訊息說，「鑑於貴國決定不頒諾貝爾和平獎給我，儘管我阻止超過八場戰爭，我不再覺得自己有義務只從和平角度出發思考」，並稱和平仍將是其行動主導原則，但他現在也可以思考什麼才是對美國有利且適當。

他接著批評，「丹麥無法保護那片土地免於俄羅斯或中國的威脅，且他們到底為何擁有『所有權』？沒任何書面文件，只不過是幾百年前有一艘船在那裡登陸，但我們也有船在那裡登陸」。

川普說，自北約成立以來，他為北約做的比任何其他人都多，現在北約也該為美國做點事。