反制美國搶格陵蘭 歐洲擬祭「貿易火箭炮」封殺美企

歐洲電視台報導，美國總統川普威脅對八個北約盟國加徵百分之十關稅，理由是這八國反對美國取得格陵蘭。歐洲各國反彈，法國總統馬克宏已要求歐盟啟動被稱為「貿易火箭炮」的「反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument, ACI）」，可能限制在歐洲市場生意龐大的美國科技巨頭及其他服務業者；歐盟也傳出正評估，對約九百卅億歐元的美國商品重啟反制關稅。

遭川普點名的八國包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭。英國首相施凱爾十八日與川普通話時表示，格陵蘭是所有北約會員國的重大利益，為了維護北約盟國的集體安全而對盟國徵收關稅是錯誤的。

反脅迫工具 核彈等級威力

歐盟二○二三年通過反脅迫機制，將「經濟脅迫」定義是第三國為迫使歐盟或成員國停止、修改或採行特定行為，而採取或威脅採取影響貿易或投資的措施，主要是防範外國透過關稅與將天然資源武器化。歐洲新聞台指出，川普針對格陵蘭的言行，已構成經濟脅迫的情況。

美歐貿易戰加劇之際，歐盟一度考慮動用ＡＣＩ，但因ＡＣＩ威力形同核彈等級，最後作罷。ＡＣＩ允許歐盟關閉擁有五億名消費者的歐洲單一市場，限制貿易許可發放與政府採購招標資格、部分暫停智慧財產權的保護；歐盟若全面實施ＡＣＩ，美國企業將失去歐洲市場。

不過，反脅迫機制並非自動啟動。歐盟執委會須在四個月內完成評估，之後由成員國以「條件多數決」決定是否啟動；若啟動，將先進入談判。談判破局後，歐盟可採取的手段不限於關稅，還可涵蓋服務、投資與公共採購，例如限制市場准入、限制參與標案，甚至部分暫停智慧財產權保護。由於衝擊巨大，歐盟依法必須確保反制措施「符合比例原則」，不得超出歐盟實際受損的程度。

ACI原設計反制中國

ＣＮＮ報導，美國稅務基金會聯邦稅務政策副主席約克指出，這套工具原本主要是因應中國大陸等國家，而非美國這類盟友。另外，歐盟從未動用反脅迫機制，成員國對其政治與地緣經濟後座力仍缺乏把握，德國、義大利等國一向主張審慎。

衛報引述外交消息人士稱，歐盟也在評估重啟對約九百卅億歐元美國商品課徵反制關稅，清單可能涵蓋波本威士忌、波音飛機零組件，以及黃豆、家禽等；這套反制關稅目前暫緩至二月六日，希望能與美方對話。

消息人士指出，如果啟動ＡＣＩ，意味大西洋兩岸爆發新的貿易戰。歐盟也可能寄望對美國企業傷害，使得共和黨在期中選舉落敗的風險升高，讓川普改變心意。