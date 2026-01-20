聽新聞
美媒：北約爆嚴重內訌 中俄準備看好戲

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普揚言對北約8國加徵關稅直至買下格陵蘭，讓北約面臨成立以來最嚴峻的危機。 （路透）
美國總統川普揚言對北約8國加徵關稅直至買下格陵蘭，讓北約面臨成立以來最嚴峻的危機。 （路透）

華爾街日報報導，美國總統川普揚言對北約八國加徵關稅直至買下格陵蘭，美歐恐爆發新一輪貿易戰，導致跨大西洋聯盟陷入二戰結束、北約成立超過七十五年來最嚴峻的危機。北約前發言人龍傑斯古表示，格陵蘭關稅終將傷害美國世界地位，將華府盟友讓給中國大陸及俄國，「習近平普亭肯定拿著爆米花準備看戲」。

歐洲多國增兵格陵蘭演習，德國派出陸海空三軍共十五名軍人，執行丹麥邀請下發起、獲北約支持的格陵蘭偵察任務，但德軍提前結束任務離開格陵蘭，僅停留約二天；英、法等國近來僅部署極少量人員參加北極演習，使北極安全和北約團結等敏感議題再添緊張。

川普去年一月重返白宮以來對歐洲展現前所未有的敵意，如今又威脅對部分北約盟國加徵關稅。北約成立於一九四九年四月，是二戰以來西方最大聯盟，奠基於西方民主國家「命運與共」信念；其運作仰賴互信、政治凝聚力與軍事基礎設施。美國曾堅定承諾在歐洲盟友遇襲時出手防衛，一直是北約威信與嚇阻力的基礎。

如今，大西洋兩岸許多人都懷疑北約是否還有可能恢復元氣。美國前駐北約大使魯特說，北約仍會存在，但七十五年來維繫信任的黏著力已粉碎。

歐洲多國政府擔心，若裂痕全面擴大，可能導致川普宣告北約終結，迫使在沒有美國情況下打造自己的軍事同盟；對長期經濟成長偏低、公共財政吃緊的國家而言，這是代價高昂的挑戰。

北約過去曾發生嚴重內部對立，一九五六年蘇伊士運河危機期間，美國迫使英國與法國中止入侵埃及；二○○三年美國入侵伊拉克時，法國與德國都反對。

華爾街日報十八日社論批評，川普示範如何將美國盟友拱手送給中國。如果川普決意為格陵蘭開戰，歐洲未必有力抵抗，但北約等於終結，最大的贏家可能是中國與俄羅斯。

川普 格陵蘭 北約 美國 俄國 普亭 習近平 北極 二戰 盟友

美國要格陵蘭 貝森特：歐洲人太軟弱

美國財政部長貝森特十八日表示，歐洲的「軟弱」迫使美國必須掌控格陵蘭，以維持全球穩定。與此同時，一些美國國會議員對川普政府試圖取得這塊隸屬丹麥的北極領土發出警訊。

美媒：北約爆嚴重內訌 中俄準備看好戲

