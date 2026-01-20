川普組加薩和平理事會 邀普亭加入

俄國克里姆林宮十九日表示，俄羅斯總統普亭獲邀加入美國總統川普推動的加薩「和平理事會」。該組織旨在解決全球衝突，並監督加薩治理與重建。

克宮發言人佩斯科夫說，俄方正與華府釐清所有細節，但未說明普亭是否有意加入。

白宮已聯繫多名全球領袖與政要，邀請他們加入「和平理事會」，該組織由川普擔任主席，旨在監督加薩地區局勢發展，也展現美國在全球事務中尋求更廣泛授權的雄心。

根據尚未公開的章程，捐款十億美元即可獲得理事會永久席位，若不繳則任期只有三年。籌集的資金將用於重建加薩。

美聯社報導，匈牙利總理奧班已接受邀請加入理事會。奧班是川普在歐洲最堅定的支持者之一。

越南外交部聲明，越南共產黨總書記蘇林也接受川普邀請，據傳印度也受邀，但官方尚未公開。約旦、希臘、塞浦路斯和巴基斯坦表示已受邀。加拿大、土耳其、埃及、巴拉圭、阿根廷和阿爾巴尼亞先前已表示收到邀請。目前尚不清楚川普共邀請多少國家。

美國很可能在十九日起舉行的瑞士達沃斯世界經濟論壇會議期間，正式公布理事會成員國名單。該理事會成員將監督加薩後續行動，因為去年十月十日生效的加薩停火協議正進入充滿挑戰的第二階段，包括在加薩成立一個新的巴勒斯坦委員會、部署國際安全部隊、解除哈瑪斯組織武裝以及重建飽受戰爭蹂躪的加薩走廊。

川普在發給各國領袖的邀請信表示，和平理事會將採取一種大膽的新方法來解決全球衝突。這讓該組織可能成為聯合國安理會的潛在競爭對手。