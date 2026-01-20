快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

聽新聞
0:00 / 0:00

西班牙高鐵出軌相撞 至少39死150傷

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
西班牙高鐵18日在該國南部的阿達穆斯發生嚴重傷亡事故，19日可見現場脫軌的車廂。法新社
西班牙高鐵18日在該國南部的阿達穆斯發生嚴重傷亡事故，19日可見現場脫軌的車廂。法新社

西班牙兩輛共載有逾四百人的高鐵列車，十八日晚間在南部哥多華省阿達穆斯市附近因列車脫軌相撞，當地警方十九日表示至少卅九人喪生，逾一五○人受傷，傷亡人數尚未確定。

外交部十九日表示，暫無台灣人受到影響的通報，已指示駐西班牙代表處向西班牙政府表達哀悼。

該事故約發生在當地十八日晚間七時四十五分（台灣時間十九日凌晨二時四十五分），一輛由民營業者Iryo營運的列車正從南部的馬拉加北上開往馬德里，卻在阿達穆斯附近出軌，衝入對向軌道，撞擊從馬德里南下開往韋爾瓦的西班牙國家鐵路（Renfe）列車，導致後者同樣脫軌、廿七歲的駕駛員也罹難。

北上列車約有三百名乘客，南下列車則載有一八七人。西班牙交通部長普恩特說，撞擊非常嚴重，絕大多數傷亡者都來自Renfe的列車前兩節車廂，第一節載有卅七人，第二節十六人。南下列車撞擊後，前兩節車廂翻落鐵路路堤下方高達四公尺的邊坡。

阿達穆斯市長莫雷諾告訴西媒「國家報」，他與地方警方第一時間趕到現場，見到疑似嚴重撕裂的遺體，現場駭人。西班牙總理桑傑士宣布全國哀悼三天，表示這對西國是痛心的一夜，「沒任何言語能減輕此時巨大痛苦，但我想讓大家知道，全國在這艱難時刻都與你們同在」。

一名搭乘事發Renfe列車的女乘客向西班牙國家電視台說，當時列車劇烈搖晃後突然完全停下，一片漆黑，她在最後一節車廂被甩來甩去，還看到行李掉到其他乘客身上，「我身後的列車服務人員撞到頭流血。還有小孩哭喊。幸好我在最後一節車廂，感覺像撿回一命」。

搭乘先脫軌的Iryo列車生還者梅里亞科告訴西班牙電視台第六台，現場宛如恐怖電影，「我們感覺到後方傳來劇烈撞擊，整列車都像要坍塌、碎裂一樣，許多人因為碎玻璃受傷」。

西班牙交通部長普恩特說，事發路段筆直且去年全面翻新鐵軌，先脫軌的列車車齡也不高，此事令交通部諮詢的多位專家感到不解。普恩特說，這起事故「極其怪異」。

西班牙 高鐵 車廂

延伸閱讀

西班牙高鐵相撞 警方稱增至39死152傷

厭倦道德綁架！她拒絕高鐵換位仍「戰戰兢兢」 網讚：是權利

西班牙交通部長認了！高鐵相撞「2點超詭異」專家也不解

西班牙2高鐵相撞至少21死100傷！車廂遭拋出鐵軌 駭人現場曝光

相關新聞

反制美國搶格陵蘭 歐洲擬祭「貿易火箭炮」封殺美企

歐洲電視台報導，美國總統川普威脅對八個北約盟國加徵百分之十關稅，理由是這八國反對美國取得格陵蘭。歐洲各國反彈，法國總統馬克宏已要求歐盟啟動被稱為「貿易火箭炮」的「反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument，ＡＣＩ）」，可能限制在歐洲市場生意龐大的美國科技巨頭及其他服務業者；歐盟也傳出正評估，對約九百卅億歐元的美國商品重啟反制關稅。

美媒：北約爆嚴重內訌 中俄準備看好戲

華爾街日報報導，美國總統川普揚言對北約八國加徵關稅直至買下格陵蘭，美歐恐爆發新一輪貿易戰，導致跨大西洋聯盟陷入二戰結束、北約成立超過七十五年來最嚴峻的危機。北約前發言人龍傑斯古表示，格陵蘭關稅終將傷害美國世界地位，將華府盟友讓給中國大陸及俄國，「習近平和普亭肯定拿著爆米花準備看戲」。

美打破國際秩序 實力武力搶利益

美國總統川普廿日就職一周年，他的第二個任期第一年，以前所未有方式打破二戰後建立的國際秩序，自命為「唐羅主義」，不再談國際...

日相宣布23日解散眾院 2月8日大選

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗十九日在東京的首相官邸召開約一小時記者會，正式宣布即將提前解散眾議院，並預定廿七日公...

高市出招 日國會2月改選

日本首相高市早苗19日宣布，將於2月8日舉行國會大選，以爭取選民支持其增加支出與減稅政策，以及加速國防建設的新安全戰略。

美國要格陵蘭 貝森特：歐洲人太軟弱

美國財政部長貝森特十八日表示，歐洲的「軟弱」迫使美國必須掌控格陵蘭，以維持全球穩定。與此同時，一些美國國會議員對川普政府試圖取得這塊隸屬丹麥的北極領土發出警訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。