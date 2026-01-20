日本在野兩黨組新黨 提食品消費稅降為0

日本最大在野黨立憲民主黨（立民黨）和公明黨十九日發布兩黨共組的新政黨「中道改革聯合」基本政策，包含防衛、外交、經濟及能源等領域，並堅持「不擁有、不生產、不引進」核武的「非核三原則」。根據該基本政策，中道改革聯合主張在「存亡危機事態」下為了保衛日本而行使自衛權合憲。

立民黨政調會長本庄知史與公明黨政調會長岡本三成十九日召開記者會發布基本政策，核心是以「生活者優先」的中道改革，共五大重點。

第一是邁向促進永續經濟成長的政策。在能源政策上，除了主張最大限度活用再生能源，也提出未來不再仰賴核電，對已確認安全性和具備實效性的避難計畫，且取得地方同意的核電廠，將同意重啟，但並未載明立民黨主張的核電歸零政策。

第二是建立讓人民安心的新型社會保障模式，包括將食品消費稅從現行的百分之八調降至○；第三是實現擴大選擇權利及可能性的包容性社會，實施「選擇性夫婦不同姓制度」，開放夫妻婚後能選擇不同姓氏，未必一定要冠夫姓。

第四是務實的外交及防衛政策，主張在日本憲法規定的「專守防衛」範圍內，強化美日同盟的嚇阻力和應對能力，並以堅決態度因應對中國大陸行為的擔憂，同時構築兼顧國家利益與中長期觀點的中日戰略互惠關係。對自衛隊在憲法上的定位將透過國會討論，深化負責任的修憲論述。

第五則是一般政治改革與選制改革，以加強政黨和政治人物收受企業與團體捐款的限制規範。

首相兼自民黨總裁高市早苗則在十九日的記者會中暗批立、公兩黨。她意有所指地說，對公明黨而言，立民黨在不過半年前舉行的參議員選舉還是競爭對手，公明黨過去也是自民黨的友黨，如今卻要支援立民黨，「我對這點不得不感到疑問；本黨將為無視人民、以選舉為目的的日本政治及日本權力運作的邏輯畫上休止符」。