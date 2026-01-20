日相宣布23日解散眾院 2月8日大選

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗十九日在東京的首相官邸召開約一小時記者會，正式宣布即將提前解散眾議院，並預定廿七日公告，二月八日舉行眾議員大選。對在野黨擔憂日本「右傾化」，她指稱，「絕對不是右傾化什麼的，只是要成為正常國家」。

高市表明，將於廿三日國會常會開議第一天就立刻宣布解散眾院。她說，「是否由自己擔任首相，這事只能交由人民決定；該在今年國會正式開議前，就請人民做出判斷，因此才做出解散的決定；我將率執政聯盟力拚在這次選舉取得過半席次。而隨選舉結果而來的責任，我本人將以首相身分賭上自己的去留」。

高市還說，由於守護人民的生活是國家終極使命，故外交和安保政策極為重要；若缺乏人民的支持，就無法推動強有力的外交與安保政策。

高市以中國大陸加強對稀土等資源的出口管制為例，是一國企圖以經濟手段迫使另一國屈服的經濟脅迫行為；為了進一步強化日本的嚇阻力和從根本上強化日本的安保政策，提前修改國家安保戰略等安保關聯三文書刻不容緩。

提及中日關係 溝通管道仍敞開

對中日關係，高市表示，自就任首相以來，一貫的方針就是在兩國間全面推動戰略互惠關係，構築建設且穩定的關係；正因兩國間存在懸而未決的案件及課題，所以溝通很重要，和大陸的各種溝通（管道）仍敞開，當前正在各層級進行溝通。

若執政黨在接下來的眾議員大選取得過半席次，是否將影響日本的對中外交，高市對此答道，自己不對此多做揣測，會繼續與中方溝通，今後將從日本國家利益的觀點冷靜且適切地應對。

高市去年十一月在眾院答詢時聲稱，「台灣有事」構成可出動自衛隊的日本「存亡危機事態」，引發中日緊張進一步升高，至今未見舒緩。但她在十九日的記者會中並未提及此事。

眾院解散到投票僅16天 創紀錄

這等於「開議即解散」，創下自一九四五年二戰結束以來，自宣布解散隔天至投開票日最短的紀錄（十六天），比二○二一年的岸田文雄內閣還短一天，被日媒形容為「超短期決戰」。上次眾議員大選是前年十月，時任首相兼自民黨總裁是石破茂。

包括加入自民黨眾院黨團運作的無黨籍議員，該黨目前在眾院有一九九席，去年十月與該黨組成執政聯盟的日本維新會有卅四席。兩黨共二三三席，在共四六五席的眾院剛好過半。

日本眾議員任期四年，十月任期將過半，但首相擁有中途解散的權力。這次四六五席將全部改選，包括單一選區二八九席及比例代表一七六席。

另外，日本共同社十九日引述多位美日外交消息人士報導，兩國正協調高市於三月廿日左右訪美。由於美國總統川普計畫四月訪陸，故她希望能在此之前先訪美舉行「川高會」。不過，眾議員大選結果仍在未定之天，且高市內閣去年十二月廿六日才通過的二○二六財年預算案，仍有待國會審議通過，因此她的美國行還存在變數。