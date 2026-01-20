快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

格陵蘭爭議 歐美強碰 美國喊話歐洲太軟弱

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國財政部長貝森特18日表示，歐洲的「軟弱」迫使美國必須掌控格陵蘭，以維持全球穩定。路透
美國財政部長貝森特18日表示，歐洲的「軟弱」迫使美國必須掌控格陵蘭，以維持全球穩定。與此同時，一些美國國會議員對川普政府試圖取得這塊隸屬丹麥的北極領土發出警訊。

路透報導，貝森特在國家廣播公司（NBC）政論節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，在與俄羅斯和中國的地緣政治博弈中，獲取格陵蘭所有權至關重要。

貝森特說：「我們是世界上最強大的國家，歐洲人表現軟弱，而美國展現出力量。」

隨著美歐緊張關係日漸升溫，貝森特表示，他相信歐洲領袖最終還是會「支持」由美國掌控格陵蘭，「我相信歐洲國家會理解，這對格陵蘭、對歐洲、對美國而言，都是最好的結果」。

貝森特還說，他最近並未與川普討論是否動用緊急權力，以便動武奪取格陵蘭。

不過，肯塔基州共和黨參議員保羅受訪時說，這樣的構想「荒謬至極」，因為格陵蘭根本未處於任何緊急狀態。他說：「財政部長說，這是為了防止緊急狀態，所以我們現在是為了防止緊急狀態而宣布進入緊急狀態嗎？」

保羅並非唯一公開質疑川普的共和黨人，俄亥俄州眾議員特納也說，這項關稅策略可能危及美國與北約組織盟友的關係。

德州共和黨參議員柯寧則將川普的關稅威脅形容成談判策略。柯寧說：「有時他會採取策略性模糊的說法，以博取各界關注，但我認為最終還是有機會達成協議。」

馬里蘭州民主黨參議員范霍倫與德州共和黨參議員克魯茲指出，格陵蘭的天然資源可能是美國想取得這座島嶼的動機之一，但對川普提出接管格陵蘭的理由是否具有說服力，眾人意見分歧。

反制美國搶格陵蘭 歐洲擬祭「貿易火箭炮」封殺美企

歐洲電視台報導，美國總統川普威脅對八個北約盟國加徵百分之十關稅，理由是這八國反對美國取得格陵蘭。歐洲各國反彈，法國總統馬克宏已要求歐盟啟動被稱為「貿易火箭炮」的「反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument，ＡＣＩ）」，可能限制在歐洲市場生意龐大的美國科技巨頭及其他服務業者；歐盟也傳出正評估，對約九百卅億歐元的美國商品重啟反制關稅。

美媒：北約爆嚴重內訌 中俄準備看好戲

華爾街日報報導，美國總統川普揚言對北約八國加徵關稅直至買下格陵蘭，美歐恐爆發新一輪貿易戰，導致跨大西洋聯盟陷入二戰結束、北約成立超過七十五年來最嚴峻的危機。北約前發言人龍傑斯古表示，格陵蘭關稅終將傷害美國世界地位，將華府盟友讓給中國大陸及俄國，「習近平和普亭肯定拿著爆米花準備看戲」。

美打破國際秩序 實力武力搶利益

美國總統川普廿日就職一周年，他的第二個任期第一年，以前所未有方式打破二戰後建立的國際秩序，自命為「唐羅主義」，不再談國際...

日相宣布23日解散眾院 2月8日大選

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗十九日在東京的首相官邸召開約一小時記者會，正式宣布即將提前解散眾議院，並預定廿七日公...

高市出招 日國會2月改選

日本首相高市早苗19日宣布，將於2月8日舉行國會大選，以爭取選民支持其增加支出與減稅政策，以及加速國防建設的新安全戰略。

美國要格陵蘭 貝森特：歐洲人太軟弱

