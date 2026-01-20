格陵蘭爭議 歐美強碰 美國喊話歐洲太軟弱

美國財政部長貝森特18日表示，歐洲的「軟弱」迫使美國必須掌控格陵蘭，以維持全球穩定。與此同時，一些美國國會議員對川普政府試圖取得這塊隸屬丹麥的北極領土發出警訊。

路透報導，貝森特在國家廣播公司（NBC）政論節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，在與俄羅斯和中國的地緣政治博弈中，獲取格陵蘭所有權至關重要。

貝森特說：「我們是世界上最強大的國家，歐洲人表現軟弱，而美國展現出力量。」

隨著美歐緊張關係日漸升溫，貝森特表示，他相信歐洲領袖最終還是會「支持」由美國掌控格陵蘭，「我相信歐洲國家會理解，這對格陵蘭、對歐洲、對美國而言，都是最好的結果」。

貝森特還說，他最近並未與川普討論是否動用緊急權力，以便動武奪取格陵蘭。

不過，肯塔基州共和黨參議員保羅受訪時說，這樣的構想「荒謬至極」，因為格陵蘭根本未處於任何緊急狀態。他說：「財政部長說，這是為了防止緊急狀態，所以我們現在是為了防止緊急狀態而宣布進入緊急狀態嗎？」

保羅並非唯一公開質疑川普的共和黨人，俄亥俄州眾議員特納也說，這項關稅策略可能危及美國與北約組織盟友的關係。

德州共和黨參議員柯寧則將川普的關稅威脅形容成談判策略。柯寧說：「有時他會採取策略性模糊的說法，以博取各界關注，但我認為最終還是有機會達成協議。」

馬里蘭州民主黨參議員范霍倫與德州共和黨參議員克魯茲指出，格陵蘭的天然資源可能是美國想取得這座島嶼的動機之一，但對川普提出接管格陵蘭的理由是否具有說服力，眾人意見分歧。