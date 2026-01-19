川普 史上第一個AI梗圖總統

法新社說，川普已成為史上第一個將人工智慧（ＡＩ）生成影像作為政治溝通核心工具的美國總統。他酷愛發出ＡＩ生成的梗圖和影像，包括在白宮橢圓辦公室踢足球、在加薩躺椅上啜飲雞尾酒，到開戰機攻擊批評者，川普樂此不疲，而且引發政府部門和政敵仿效。

非營利媒體機構波因特研究所指出，這是美國史上第一個在日常溝通中擁抱並使用ＡＩ生成影像的政府，「透過ＡＩ，川普能迅速以娛樂性貼文傳播刻板印象與錯誤敘事，將複雜議題簡化為最低層次的政治口號，無論是否符合事實」。