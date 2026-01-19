快訊

獨／百億美元國家融資保證將成軍 國發會將邀九大行庫組「國家隊」

川普 史上第一個AI梗圖總統

聯合報／ 國際中心／綜合報導

法新社說，川普已成為史上第一個將人工智慧（ＡＩ）生成影像作為政治溝通核心工具的美國總統。他酷愛發出ＡＩ生成的梗圖和影像，包括在白宮橢圓辦公室踢足球、在加薩躺椅上啜飲雞尾酒，到開戰機攻擊批評者，川普樂此不疲，而且引發政府部門和政敵仿效。

非營利媒體機構波因特研究所指出，這是美國史上第一個在日常溝通中擁抱並使用ＡＩ生成影像的政府，「透過ＡＩ，川普能迅速以娛樂性貼文傳播刻板印象與錯誤敘事，將複雜議題簡化為最低層次的政治口號，無論是否符合事實」。

川普 溝通 足球 加薩

延伸閱讀

漁翁得利！川普與歐洲鬧翻 有助於中國大陸提振出口

可能採99年租約或波多黎各模式 川普「格陵蘭方案」本周達沃斯見真章

川普組加薩和平理事會 克里姆林宮：普亭獲邀加入

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

相關新聞

可能採99年租約或波多黎各模式 川普「格陵蘭方案」本周達沃斯見真章

美國總統川普正把他對格陵蘭的執念推向全球舞台，據傳他已指示團隊就格陵蘭議題擬定多套方案，準備在本周舉行的達沃斯世界經濟論...

格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

在川普政府一再威脅要接管丹麥自治領地格陵蘭之際，格陵蘭狗拉雪橇聯合會今天表示，美國新任格陵蘭特使蘭德瑞（Jeff Lan...

日相高市正式宣布解散眾院…2月8日大選 強調日本只想成為「正常國家」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗19日晚間6時（台灣時間同日下午5時）在東京的首相官邸召開記者會，正式宣布即將提前解...

億萬富翁財富飆升 富豪掌控媒體威脅民主

國際扶貧組織樂施會十九日發布報告指出，全球億萬富豪總財富在二○二五年飆至歷史新高，美國總統川普的政策引領超級富豪財富增長...

川普 史上第一個AI梗圖總統

法新社說，川普已成為史上第一個將人工智慧（ＡＩ）生成影像作為政治溝通核心工具的美國總統。他酷愛發出ＡＩ生成的梗圖和影像，...

公衛引反彈 學者：美從科學創新者淪笑柄

美國總統川普廿日上任滿一年，專家指出，川普任命的衛生部長小羅勃甘迺迪一年來推動的改革，已引發美國醫療建議混亂，削弱美國公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。