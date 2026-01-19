億萬富翁財富飆升 富豪掌控媒體威脅民主

國際扶貧組織樂施會十九日發布報告指出，全球億萬富豪總財富在二○二五年飆至歷史新高，美國總統川普的政策引領超級富豪財富增長，在他第二任期第一年，資產超過十億美元（約台幣三一六億元）的億萬富豪總財富暴增百分之十六點二，達到十八點三兆美元，自二○二○年以來增加了百分之八十一。

樂施會每年都在瑞士達沃斯世界經濟論壇舉行前發布這份報告。根據報告，全球億萬富豪去年財富增速達近期平均水準的三倍，創下歷史新高，同時加深經濟與政治分化，對民主穩定構成威脅。

相較之下，全球有四分之一人口面臨吃不飽、無法規律用餐困境，近半數人口生活在貧窮之中。

樂施會報告主要引用全球不平等資料庫和富比世等學術研究與資料。研究認為，億萬富豪財富激增伴隨著政治影響力高度集中，他們擔任政治職位的機會是一般民眾四千倍。

樂施會將這波財富激增與川普政策串連在一起，指其在第二任期削減稅收、保護跨國企業免受國際壓力，並放寬對壟斷行為監管審查。此外，人工智慧（ＡＩ）公司估值飆升，也為富裕投資人帶來更多額外收益。

樂施會執行董事貝哈表示：「貧富差距擴大同時，也帶來極其危險和無法永續的政治問題。」

樂施會呼籲各國政府制定削減不平等的計畫，對巨額財富加徵更高稅率，並加強金錢與政治之間的防火牆，包括限制政治遊說與競選資金。目前，全球僅有挪威等少數國家徵收富人稅。

樂施會指出，去年億萬富豪財富增加了二點五兆美元，相當於全球最貧窮四十一億人口的財富總和。全球億萬富豪人數去年也首度突破三千人，其中電動車大廠特斯拉執行長馬斯克淨資產率先突破五千億美元，成為首位跨越這道門檻的富豪。

此外，超級富豪對媒體的影響力與日俱增。樂施會指出，目前全球主要媒體公司中，超過一半由億萬富翁掌控，包括馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、華裔富豪黃馨祥及法國富豪波洛黑。