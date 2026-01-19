美打破國際秩序 實力武力搶利益

美國總統川普廿日就職一周年，他的第二個任期第一年，以前所未有方式打破二戰後建立的國際秩序，自命為「唐羅主義」，不再談國際合作、促進民主、普世價值，而是以實力和武力達成地緣政治目標，獲取利益。

川普今年一開年就採取一系列強硬行動，公然挑戰數十年來由美國主導的國際架構。本月三日川普下令美軍對石油資源豐富的委內瑞拉進行斬首行動，擄走總統馬杜洛，隨後持續對盟友和對手發出動武威脅，放話要奪取格陵蘭，並警告將打擊暴力鎮壓抗議的伊朗政權。

他也暗示可能對哥倫比亞與墨西哥採取軍事行動，但在與兩國總統通話後似乎有所退讓。川普的支持者認為，這種反覆無常風格，顯示川普仍偏好外交手段達成想要的結果。

美國曾主導建立從聯合國到北約的二戰後國際制度，川普卻拋棄傳統外交政策，在「美國優先」願景下宣示單邊行動，最近更宣布美國退出數十個聯合國機構及其他國際組織。

川普毫不掩飾擁抱武力，也反映在國內政策上。川普政府的反移民執法人員在明尼蘇達州明尼阿波利斯槍殺一名駕駛人，引發執法過當爭議，事後連形式上的慰問都未表達，反而迅速增派部隊到當地。

白宮副幕僚長米勒一手策畫具有強烈種族色彩的反移民政策，且在外交政策上扮演日益重要角色。米勒日前接受ＣＮＮ專訪時毫不諱言川普政府的世界觀，他表示，「我們活在一個真實世界，一個由實力、武力、權力所主宰的世界」。

批評者一直指責美國領導人虛偽，例如二○○三年布希總統就在聯合國反對下，捏造伊拉克有大規模毀滅性武器，並稱要推翻專制的獨裁者海珊，悍然入侵伊拉克。一些觀察家指出，如今川普連推動民主、追求普世價值這類姿態，都懶得擺出來。

在委內瑞拉，川普推翻被他指稱舞弊上台、不合法的馬杜洛後，卻否定自稱勝選的反對派，而與馬杜洛的副總統合作，並稱他的首要目標是掌控委內瑞拉石油，將以武力威脅來確保委國聽命行事。接著川普更以關稅威脅歐洲盟國，表明不惜動武也要取得格陵蘭。

法國總統馬克宏警告，美國當前作法可能開啟一個「新殖民主義與新帝國主義」時代。他說，「美國是個強權，且正逐漸疏遠部分盟友，擺脫那些不久前仍在倡導的國際規則」。

在川普帶頭下，過去一年俄羅斯與以色列都在未遭廣泛國際譴責情況下，推動軍事行動。法新社說，川普卸任時，世界恐怕將面目全非。