高市出招 日國會2月改選

日本首相高市早苗19日宣布，將於2月8日舉行國會大選，以爭取選民支持其增加支出與減稅政策，以及加速國防建設的新安全戰略。

高市也承諾暫停徵收食品消費稅（目前為8％）兩年，並表示她的支出計畫將創造就業機會、刺激家庭消費並增加其他稅項收入。降低食品消費稅的政策在過去兩次全國大選中都得到民眾正面回應，而採取這項政策也將大幅削弱反對黨在選舉中的王牌。

根據政府統計，減稅將使政府收入每年減少5兆日圓（約320億美元），高市早苗表示她仍在考慮如何為這項政策籌集資金。投資人擔憂財政惡化的疑慮，推升10年期及20年期日本公債殖利率在19日盤中飆升至27年來最高，而30年期公債殖利率則上升10個基點至3.61%，創下自發行以來的最高水準。

第一生命經濟研究所經濟學家熊野英生說：「高市政府在財政紀律方面承擔著風險。」「雖然他們聲稱零食品消費稅率的政策僅持續兩年，但我認為一旦實施，幾乎不可能恢復到原來的稅率。」

食品價格飆升是推高整體通膨的關鍵因素，預計本周五公布的數據顯示，消費者物價漲幅已連續四年高於日本央行2%的目標。選民對生活成本上漲的不滿，是自民黨在過去兩次全國大選中失利的主因。

提前大選將決定眾議院全部465個席位的歸屬，這也是高市早苗自去年10月就任日本首位女首相以來首次面臨選舉考驗。透過提前大選，高市早苗似乎寄望她較高的個人支持率，以鞏固其在權力更大的眾議院中的控制權。目前，執政聯盟在眾議院僅佔微弱多數席次。

此次國會選舉也將檢驗選民對政府提高支出的接受程度，若贏得大選，高市早苗將獲得推行擴張性財政政策的民意授權。日本公共廣播公司NHK上周公布的一項民調顯示，45%受訪者將物價列為他們最主要的擔憂，其次是外交和國家安全，占16%。

高市早苗表示，此次選舉將為加強經濟和國防政策的根本性變革提供授權，並表示沒有人會幫助一個無法自救的國家。關於最近與中國大陸的關係冷淡，她表示，溝通的大門始終敞開。