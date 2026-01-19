快訊

獨／百億美元國家融資保證將成軍 國發會將邀九大行庫組「國家隊」

葡萄牙極右派首闖總統決選再創突破 但預料難勝出

中央社／ 巴黎19日專電

葡萄牙昨天舉行總統大選第一輪投票，極右派政黨首次獲得進入第2輪投票的資格，一般預估其黨魁溫杜拉（AndreVentura）勝出機率不大，但已是極右派的又一次突破。

根據今天最新部分計票結果，43歲的極右派政黨「夠了」（Chega）候選人溫杜拉得票率為23.5%，63歲的社會黨（PS）籍候選人席古（Antonio JoseSeguro）為31%，兩人將於2月8日第2輪投票決勝負，決定接替現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）的人選。

迴聲報（Les Echos）報導，在所有選前民調中，溫杜拉的支持率都領先，結果卻輸給席古一大截。這次投票率高於以往，卻是葡萄牙自1986年以來首次未在第一輪投票選出總統。

鑒於葡萄牙選民在先前兩次選舉出現明顯右傾，席古得票率領先出乎眾人意料之外，他主要得益於傳統右派的選票在候選人互相指責的選戰中分散。

葡萄牙近年政局不穩定，頻頻舉辦選舉，削弱了傳統主要政黨的力量。與此同時，極右派異軍突起，在去年5月國會大選中第一次成為最大反對黨。

法國新聞台（franceinfo）報導，葡萄牙的貧窮率已降到20年來最低水準，但人民仍面對住房危機、購買力不振等問題。

葡萄牙總統沒有行政權力，但有權解散國會並重新選舉。

葡萄牙 得票率 大選

延伸閱讀

學測考完驚見總統級解答！她揪考生對答案「BCBAD」 網嗨：蔡英文不菜

接機鄭麗君後趕到高雄參與上梁 管碧玲讚卓榮泰「帶著喜氣來」

談川普關稅 賴總統：台灣在變局中爭到最佳競爭位置

鄭麗君返台 賴總統臉書發文感謝談判團隊

相關新聞

可能採99年租約或波多黎各模式 川普「格陵蘭方案」本周達沃斯見真章

美國總統川普正把他對格陵蘭的執念推向全球舞台，據傳他已指示團隊就格陵蘭議題擬定多套方案，準備在本周舉行的達沃斯世界經濟論...

格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

在川普政府一再威脅要接管丹麥自治領地格陵蘭之際，格陵蘭狗拉雪橇聯合會今天表示，美國新任格陵蘭特使蘭德瑞（Jeff Lan...

日相高市正式宣布解散眾院…2月8日大選 強調日本只想成為「正常國家」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗19日晚間6時（台灣時間同日下午5時）在東京的首相官邸召開記者會，正式宣布即將提前解...

美打破國際秩序 實力武力搶利益

美國總統川普廿日就職一周年，他的第二個任期第一年，以前所未有方式打破二戰後建立的國際秩序，自命為「唐羅主義」，不再談國際...

伊朗暴力鎮壓示威 達沃斯論壇：外長阿拉奇不適合參加

主辦單位今天表示，伊朗外長阿拉奇將不會出席本週在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇峰會，並強調鑑於伊朗近期對抗議者的致命鎮壓，...

高市早苗宣布解散眾院受國民檢驗 在野質疑時機

日本首相高市早苗今天宣布，將於1月23日解散眾議院，並強調這次解散是要讓國民直接判斷「高市早苗是否適合擔任首相」，並表明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。