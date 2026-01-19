伊朗暴力鎮壓示威 達沃斯論壇：外長阿拉奇不適合參加
主辦單位今天表示，伊朗外長阿拉奇將不會出席本週在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇峰會，並強調鑑於伊朗近期對抗議者的致命鎮壓，阿拉奇出席論壇「不合適」。
法新社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）原定明天在瑞士高檔滑雪勝地達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）峰會中發表演說。
人權組織表示，伊朗發生「屠殺」事件，籲請世界經濟論壇主辦方取消對他的邀請。
世界經濟論壇在社群平台X網站上指出：「伊朗外長將不會出席達沃斯峰會。」並補充說：「儘管他早在去年秋天就受到邀請，過去幾週伊朗平民的悲慘傷亡意味伊朗政府今年不合適派代表參加達沃斯論壇。」
伊朗民眾因經濟困境引發的憤怒示威行動，去年12月底演變為大規模抗議，這被廣泛認為是近年來伊朗領導階層面臨的最大挑戰。伊朗政府今年1月8日以切斷通訊為掩護，鎮壓示威活動，抗議行動隨後平息。
總部位於挪威的伊朗人權組織指出，透過伊朗衛生和醫療體系內部的消息人士、目擊者和獨立消息來源確認，證實有3428名抗議者遭安全部隊殺害。
