快訊

獨／百億美元國家融資保證將成軍 國發會將邀九大行庫組「國家隊」

伊朗暴力鎮壓示威 達沃斯論壇：外長阿拉奇不適合參加

中央社／ 瑞士達沃斯19日綜合外電報導
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。美聯社
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。美聯社

主辦單位今天表示，伊朗外長阿拉奇將不會出席本週在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇峰會，並強調鑑於伊朗近期對抗議者的致命鎮壓，阿拉奇出席論壇「不合適」。

法新社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）原定明天在瑞士高檔滑雪勝地達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）峰會中發表演說。

人權組織表示，伊朗發生「屠殺」事件，籲請世界經濟論壇主辦方取消對他的邀請。

世界經濟論壇在社群平台X網站上指出：「伊朗外長將不會出席達沃斯峰會。」並補充說：「儘管他早在去年秋天就受到邀請，過去幾週伊朗平民的悲慘傷亡意味伊朗政府今年不合適派代表參加達沃斯論壇。」

伊朗民眾因經濟困境引發的憤怒示威行動，去年12月底演變為大規模抗議，這被廣泛認為是近年來伊朗領導階層面臨的最大挑戰。伊朗政府今年1月8日以切斷通訊為掩護，鎮壓示威活動，抗議行動隨後平息。

總部位於挪威的伊朗人權組織指出，透過伊朗衛生和醫療體系內部的消息人士、目擊者和獨立消息來源確認，證實有3428名抗議者遭安全部隊殺害。

伊朗 世界經濟論壇 瑞士 挪威

延伸閱讀

可能採99年租約或波多黎各模式 川普「格陵蘭方案」本周達沃斯見真章

駭客干擾伊朗國家電視台信號 播出流亡王儲講話影像

美國數千人示威 聲援伊朗反政府抗議者

油價短線走勢難料 川普強徵歐洲八國關稅、伊朗動亂逐漸和緩

相關新聞

可能採99年租約或波多黎各模式 川普「格陵蘭方案」本周達沃斯見真章

美國總統川普正把他對格陵蘭的執念推向全球舞台，據傳他已指示團隊就格陵蘭議題擬定多套方案，準備在本周舉行的達沃斯世界經濟論...

格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

在川普政府一再威脅要接管丹麥自治領地格陵蘭之際，格陵蘭狗拉雪橇聯合會今天表示，美國新任格陵蘭特使蘭德瑞（Jeff Lan...

日相高市正式宣布解散眾院…2月8日大選 強調日本只想成為「正常國家」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗19日晚間6時（台灣時間同日下午5時）在東京的首相官邸召開記者會，正式宣布即將提前解...

美打破國際秩序 實力武力搶利益

美國總統川普廿日就職一周年，他的第二個任期第一年，以前所未有方式打破二戰後建立的國際秩序，自命為「唐羅主義」，不再談國際...

伊朗暴力鎮壓示威 達沃斯論壇：外長阿拉奇不適合參加

主辦單位今天表示，伊朗外長阿拉奇將不會出席本週在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇峰會，並強調鑑於伊朗近期對抗議者的致命鎮壓，...

高市早苗宣布解散眾院受國民檢驗 在野質疑時機

日本首相高市早苗今天宣布，將於1月23日解散眾議院，並強調這次解散是要讓國民直接判斷「高市早苗是否適合擔任首相」，並表明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。