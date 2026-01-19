快訊

獨／公銀人事異動？華南金控暨華銀董事長陳芬蘭傳出倦勤

川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

捷克市政廳傳槍擊釀1死6傷 警方：槍手自戕身亡

中央社／ 布拉格19日綜合外電報導

捷克警方表示，今天一處市政廳傳出槍擊案，造成1人死亡、包含3名員警在內至少6人受傷，警方指出這名槍手犯案後自戕身亡。

路透社引述警方說法報導，案發地點在首都布拉格以北約110公里的赫日布斯卡（Chribska）市政廳，警方已管控整棟大樓。

警方在社群平台X發文說：「目前沒有任何跡象顯示此案涉及恐怖主義或極端主義動機，也排除政治或宗教動機的攻擊，一切跡象指向人際關係糾紛。」

捷克新聞社西蒂卡（CTK）引述當地警察局長說法指出，攻擊者犯案後自戕身亡，傷者包含這座市鎮的鎮長。

警方表示，至少有1名女子傷勢嚴重，強調已請心理專家前往現場協助受影響民眾。

捷克 人際關係 社群 槍擊

延伸閱讀

Steam Machine價格外流？捷克經銷商網站疑似揭露兩版本售價

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

布朗大學槍擊與MIT教授命案 槍手錄影認罪未提動機

捷克眾議長稱烏吞資金、籲遠離歐盟惹議 引撤職聲浪

相關新聞

可能採99年租約或波多黎各模式 川普「格陵蘭方案」本周達沃斯見真章

美國總統川普正把他對格陵蘭的執念推向全球舞台，據傳他已指示團隊就格陵蘭議題擬定多套方案，準備在本周舉行的達沃斯世界經濟論...

格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

在川普政府一再威脅要接管丹麥自治領地格陵蘭之際，格陵蘭狗拉雪橇聯合會今天表示，美國新任格陵蘭特使蘭德瑞（Jeff Lan...

日相高市正式宣布解散眾院…2月8日大選 強調日本只想成為「正常國家」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗19日晚間6時（台灣時間同日下午5時）在東京的首相官邸召開記者會，正式宣布即將提前解...

高市早苗：日中關係立場不變 不預判選舉結果影響

日本首相高市早苗今天宣布將在23日通常國會開議解散眾議院，大選27日公告、2月8日投開票。對於選舉結果是否可能影響日中關...

駭客干擾伊朗國家電視台信號 播出流亡王儲講話影像

上周日（1月18日）晚間，伊朗國家廣播公司的衛星頻道突然中斷，繼而播出了流亡王儲禮薩·巴列維（Reza Pahlavi）的兩段影像，隨後又出現了身著疑似伊朗警服的安全部隊人員和其他人員的畫面。影片中可以聽到「放下武器，向人民宣誓效忠」的聲音。

川普組加薩和平理事會 克里姆林宮：普亭獲邀加入

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）獲邀加入美國總統川普推動的加薩「和平理事會」。該組織旨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。