捷克市政廳傳槍擊釀1死6傷 警方：槍手自戕身亡

上周日（1月18日）晚間，伊朗國家廣播公司的衛星頻道突然中斷，繼而播出了流亡王儲禮薩·巴列維（Reza Pahlavi）的兩段影像，隨後又出現了身著疑似伊朗警服的安全部隊人員和其他人員的畫面。影片中可以聽到「放下武器，向人民宣誓效忠」的聲音。

2026-01-19 20:26