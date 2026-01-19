快訊

獨／公銀人事異動？華南金控暨華銀董事長陳芬蘭傳出倦勤

川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

喀布爾驚傳爆炸案釀死傷 傳2中國大陸公民受重傷

中央社／ 喀布爾19日綜合外電報導

阿富汗警方與政府當局表示，首都喀布爾市今天發生爆炸案釀死傷；法新社記者在現場附近目擊消防人員出任務。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）表示，爆炸案發生在喀布爾市第4區沙赫爾諾（Shahr-e-Naw）古爾法羅希街（Gulfaroshi Street）的一家旅館內，已造成傷亡，但未說明爆炸原因。

阿富汗內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）告訴法新社：「確實有人員傷亡，包括受傷者與罹難者。」

法新社記者指出，現場可見消防人員清理爆炸現場，並有救護車進出，警方封鎖並戒備周邊區域。

中國官方新華社引述一家餐廳員工說法報導，有2名中國公民在爆炸中受重傷。

新華社還報導，1名阿富汗警衛喪生，餐廳嚴重受損。

爆炸案地點附近平時有賣花小販聚集，周邊設有多家餐廳與一間醫院。

爆炸 餐廳 阿富汗

