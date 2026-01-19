格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

快訊

中央社／ 格陵蘭努克19日綜合外電報導
雪橇犬是格陵蘭的重要文化象徵。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
川普政府一再威脅要接管丹麥自治領地格陵蘭之際，格陵蘭狗拉雪橇聯合會今天表示，美國新任格陵蘭特使蘭德瑞（Jeff Landry）參與該聯合會年度比賽的邀請已被撤銷。

美國總統川普（Donald Trump）去年12月任命路易斯安那州州長蘭德瑞為格陵蘭特使。蘭德瑞隨即表態，致力讓格陵蘭「成為美國一部分」，促使丹麥召見美國大使表達不滿。

法新社報導，蘭德瑞是接受一家格陵蘭私人旅遊業者的邀請，出席格陵蘭狗拉雪橇比賽，但格陵蘭狗拉雪橇聯合會（KNQK）已表示，邀請蘭德瑞「完全不適當」。

該組織今天在臉書發文寫道：「格陵蘭狗拉雪橇聯合會獲悉，邀請蘭德瑞州長的旅遊業者已單方面撤回邀請。這令人感到安慰。」

美國副總統范斯（JD Vance）的妻子烏沙．范斯（Usha Vance）一年前曾在未經邀請訪問格陵蘭期間，計劃觀看狗拉雪橇比賽。

由於丹麥方面強烈反對，她的行程被迫取消，改為與丈夫范斯及代表團訪問格陵蘭西北部的美軍皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。

