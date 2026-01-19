哈利王子現身倫敦法院 與英報紙展開最新隱私法律戰

快訊

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導
英國哈利王子（Prince Harry）。美聯社
英國哈利王子（Prince Harry）今天抵達倫敦高等法院，參加一場預計將持續九週的審判。該案指控一家英國報業集團非法蒐集他的個人資訊。

法新社報導，這是哈利向多家英國報紙發行商提起訴訟後，尚未解決的最後一起案件。他此次是聯合其他原告共同控告小報「每日郵報」（Daily Mail）及「週日郵報」（The Mail on Sunday）發行商——英國聯合報業集團（Associated Newspapers Ltd, ANL）。

哈利預計22日親自出庭作證。他上午剛過10時後進入皇家司法院（Royal Courts of Justice），審判10時30分正式開庭。

這是哈利向英國報業提起的第三件且最後一件官司。有消息指稱，哈利將媒體問責視為個人使命。

長期以來，他一直將母親黛安娜王妃（PrincessDiana）之死歸咎媒體。黛安娜1997年在巴黎車禍身亡，當時她正試圖擺脫狗仔隊的糾纏。

哈利是查爾斯三世（King Charles III）的小兒子，此次與其他6位知名人士共同提告，其中包括流行樂壇巨星艾爾頓強（Elton John）與其丈夫大衛費尼許（David Furnish）。

這7位原告指控聯合報業集團涉嫌進行或委託非法行為，包括僱用私家偵探在汽車內安裝竊聽裝置。

他們還指控被告冒充他人以取得醫療資訊以及監聽私人電話通話。

該媒體集團否認上述指控，稱這些說法「聳動」且「荒謬」。

哈利預計將出席前幾日的庭審。

根據律師提供的初步庭審時程表，哈利將於22日親自出庭作證。

女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）預計將在下週出庭作證，接續則是艾爾頓強與大衛費尼許於二月初出庭。女星莎蒂佛斯特（Sadie Frost）也是原告之一。

英國 黛安娜 哈利王子

可能採99年租約或波多黎各模式 川普「格陵蘭方案」本周達沃斯見真章

美國總統川普正把他對格陵蘭的執念推向全球舞台，據傳他已指示團隊就格陵蘭議題擬定多套方案，準備在本周舉行的達沃斯世界經濟論...

日相高市正式宣布解散眾院…2月8日大選 強調日本只想成為「正常國家」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗19日晚間6時（台灣時間同日下午5時）在東京的首相官邸召開記者會，正式宣布即將提前解...

川普組加薩和平理事會 克里姆林宮：普亭獲邀加入

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）獲邀加入美國總統川普推動的加薩「和平理事會」。該組織旨...

格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

在川普政府一再威脅要接管丹麥自治領地格陵蘭之際，格陵蘭狗拉雪橇聯合會今天表示，美國新任格陵蘭特使蘭德瑞（Jeff Lan...

高市早苗：日中關係立場不變 不預判選舉結果影響

日本首相高市早苗今天宣布將在23日通常國會開議解散眾議院，大選27日公告、2月8日投開票。對於選舉結果是否可能影響日中關...

駭客干擾伊朗國家電視台信號 播出流亡王儲講話影像

上周日（1月18日）晚間，伊朗國家廣播公司的衛星頻道突然中斷，繼而播出了流亡王儲禮薩·巴列維（Reza Pahlavi）的兩段影像，隨後又出現了身著疑似伊朗警服的安全部隊人員和其他人員的畫面。影片中可以聽到「放下武器，向人民宣誓效忠」的聲音。

