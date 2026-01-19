高市早苗：日中關係立場不變 不預判選舉結果影響

快訊

中央社／ 東京19日專電
日本首相高市早苗。圖／法新社
日本首相高市早苗。圖／法新社

日本首相高市早苗今天宣布將在23日通常國會開議解散眾議院，大選27日公告、2月8日投開票。對於選舉結果是否可能影響日中關係，高市表示，秉持推動戰略互惠且穩定的日中關係，立場不變，至於選舉的影響，「我不預先做出判斷」。

高市傍晚舉行記者會，她表示，自民黨將與聯合執政的日本維新會合作，力拚在眾議院取得過半數席次。

自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，與維新會合計233席，剛好為眾議院465席過半。

至於解散理由，她表示，希望針對「重要的政策轉向，請國民做出裁決」，並稱和上次眾院選舉相比，聯合執政合作的對象已經從公明黨轉換成日本維新會，有必要重新接受民意檢驗，她將以自身去留為賭注，「由國民直接判斷是否要把國家經營託付給高市早苗」。

在提問環節，現場有記者追問，國際社會中，政權穩定對於外交往來具有重要意義，她是否認為如果執政黨取得過半，將有助推動對中國的外交。

高市早苗回答，她就任以來一直秉持「全面推動戰略互惠且穩定的日中關係」，基本立場從未改變。正因為日本與中國之間存在許多懸而未決的議題，雙方保持溝通管道暢通就顯得格外重要。

她說，她多次公開表示，日本方面始終對於與中國進行各階層對話保持開放態度，實際上，目前日中在多個層級仍舊持續溝通與交流。

至於選舉結果可能帶來的影響，高市早苗表示，「我不會預先做出判斷」，不過日本將一如既往以國家利益的觀點出發，冷靜且適切地因應與中國之間的各項議題。

NHK報導，高市宣布於23日解散眾議院，現任議員的在任期間將只有454天，未滿法定4年任期的1/3，將是戰後第3短。

戰後任期最短的是1953年3月，由時任首相吉田茂解散，任期僅165天。其次是1980年5月由大平正芳解散的226天。兩次都是因為內閣不信任案通過而引發。

根據眾議院資料，在通常國會召集當日解散眾議院，上次發生在1966年12月，由時任首相佐藤榮作宣布解散，至今相隔60年。自通常國會改於1月召集以來，這將是首次出現在召集日解散。

