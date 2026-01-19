快訊

解散眾院提前大選 高市早苗：以自身去留為賭注

前科大校長累計判88年跑了…通緝用20年前照片 最新白髮照曝光

隱匿兒女腸病毒釀群聚 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

川普組加薩和平理事會 克里姆林宮：普亭獲邀加入

中央社／ 莫斯科19日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（左）獲邀加入美國總統川普（右）推動的加薩「和平理事會」。（路透資料照片）
俄羅斯總統普亭（左）獲邀加入美國總統川普（右）推動的加薩「和平理事會」。（路透資料照片）

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）獲邀加入美國總統川普推動的加薩「和平理事會」。該組織旨在解決全球衝突，並監督加薩的治理與重建。

法新社報導，俄羅斯多年來試圖在中東主要國家間左右逢源，包括以色列與巴勒斯坦，但自以哈戰爭及俄烏衝突爆發後，普亭疏遠以色列，轉而與以色列的敵人伊朗加深關係。

在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列發動襲擊後，以色列進軍加薩走廊，造成大量平民死傷。

克里姆林宮屢次批評以色列的作法，並呼籲保持克制。普亭則讚揚川普（Donald Trump）在解決衝突方面的努力。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴法新社等媒體，普亭也獲邀參加加薩「和平理事會」。培斯科夫稱俄方正與華府「釐清所有細節」，但未闡明普亭是否有意加入。

白宮已聯繫多名全球政要人士，邀請他們加入加薩「和平理事會」，該組織由川普親自擔任主席。

以色列 加薩走廊 衝突 普亭 川普

延伸閱讀

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

油價短線走勢難料 川普強徵歐洲八國關稅、伊朗動亂逐漸和緩

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

覬覦礦產、戰略價值…川普急取格陵蘭有4大原因 

相關新聞

日相高市正式宣布解散眾院…2月8日大選 強調日本只想成為「正常國家」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗19日晚間6時（台灣時間同日下午5時）在東京的首相官邸召開記者會，正式宣布即將提前解...

巴基斯坦喀拉蚩購物中心大火 已知14死58失蹤

英國BBC報導，巴基斯坦第一大城喀拉蚩「古爾購物中心」（Gul Plaza）當地時間17日晚間發生大火，已知導致14人死...

川普組加薩和平理事會 克里姆林宮：普亭獲邀加入

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）獲邀加入美國總統川普推動的加薩「和平理事會」。該組織旨...

解散眾院提前大選 高市早苗：以自身去留為賭注

日本首相高市早苗今天正式宣布，將在通常國會開議初日的1月23日解散眾議院，並以1月27日公告、2月8日投開票的時程舉行眾...

加拿大官員：加國擬派兵赴格陵蘭 與北約共同軍演

加拿大兩名高階政府官員透露，為因應美國總統川普奪取格陵蘭的威脅，加國已擬定計畫，準備派遣小規模部隊前往這塊丹麥自治領土，...

日相解散眾院 稱「未經政權選舉洗禮」、求民意授權

日本首相高市早苗今天正式宣布，將於1月23日解散眾議院並舉行總選舉。高市表示，隨著政權架構與重大政策方向出現根本轉變，有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。