川普組加薩和平理事會 克里姆林宮：普亭獲邀加入
克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）獲邀加入美國總統川普推動的加薩「和平理事會」。該組織旨在解決全球衝突，並監督加薩的治理與重建。
法新社報導，俄羅斯多年來試圖在中東主要國家間左右逢源，包括以色列與巴勒斯坦，但自以哈戰爭及俄烏衝突爆發後，普亭疏遠以色列，轉而與以色列的敵人伊朗加深關係。
在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列發動襲擊後，以色列進軍加薩走廊，造成大量平民死傷。
克里姆林宮屢次批評以色列的作法，並呼籲保持克制。普亭則讚揚川普（Donald Trump）在解決衝突方面的努力。
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴法新社等媒體，普亭也獲邀參加加薩「和平理事會」。培斯科夫稱俄方正與華府「釐清所有細節」，但未闡明普亭是否有意加入。
白宮已聯繫多名全球政要人士，邀請他們加入加薩「和平理事會」，該組織由川普親自擔任主席。
