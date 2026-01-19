駭客干擾伊朗國家電視台信號 播出流亡王儲講話影像

上周日（1月18日）晚間，伊朗國家廣播公司的衛星頻道突然中斷，繼而播出了流亡王儲禮薩·巴列維（Reza Pahlavi）的兩段影像，隨後又出現了身著疑似伊朗警服的安全部隊人員和其他人員的畫面。影片中可以聽到「放下武器，向人民宣誓效忠」的聲音。

畫面中配備的一段文字稱：「這是給軍隊和安全部隊的信息。不要用槍指著人民。為了伊朗的自由，加入全國人民的行列。」

與伊朗革命衛隊關係密切的半官方法爾斯通訊社援引國家廣播公司的一份聲明承認，「該國部分地區的信號因不明原因而短暫中斷」。

巴列維的辦公室發表聲明，確認廣播公司一度信號中斷，並播放了王儲的畫面。伊朗方面沒有回應美聯社關於此次駭客攻擊的提問。

一些可能通過星鏈衛星繞過網路封鎖的伊朗用戶向海外分享了社交媒體影片，影片顯示駭客正在攻擊多個電視頻道。巴列維的團隊也分享了這段影片。

這並不是伊朗廣播電視機構首次遭到駭客襲擊。2022年，伊朗多家電視台遭攻擊，播放了流亡反對派組織「人民聖戰者組織」（Mujahedeen-e-Khalq）領導人的畫面，以及呼籲處死伊朗最高領袖哈梅內伊的標語。

此次播出影像中的流亡王儲禮薩·巴列維在伊朗國內究竟有多少支持仍然是個未知數。不過在近期發生的示威活動中也出現了支持伊朗國王的呼聲。

美國航母或正駛往中東

與此同時，美國總統川普為伊朗劃下了兩條紅線：不得殺害和平示威者，也不得在示威活動後進行大規模處決。兩國關係目前依舊緊繃。

美聯社周一分析的船舶追蹤數據顯示，美國林肯號航空母艦以及其他美國軍艦在經過新加坡後出現在麻六甲海峽，其航線可能通往中東。

此前，「亞伯拉罕·林肯」號航母及其打擊群一直在南海執行任務，以威懾中國，緩解台灣地區的緊張局勢。追蹤數據顯示，伯克級導彈驅逐艦「弗蘭克·E·彼得森」號（ Frank E. Petersen Jr.）、「邁克爾·墨菲」號（Michael Murphy）和「斯普魯恩斯」號（Spruance）正與「林肯」號一同通過麻六甲海峽。

多家美國媒體援引匿名官員的話報導稱，「林肯」號正在前往中東的途中，該航母的艦載機可能還需要數天時間才能抵達該地區的作戰範圍。中東地區一直沒有航空母艦戰鬥群或兩棲戒備戰鬥群，考慮到海灣阿拉伯國家普遍反對對伊朗發動此類攻擊，這可能會使任何針對伊朗的軍事行動討論變得復雜。

鎮壓行動導致死亡人數不斷增加

此次鎮壓造成的死亡人數超過了伊朗數十年來任何一輪抗議或動亂的死亡人數，令人想起1979年伊斯蘭革命前後的混亂局面。

總部位於美國的「人權活動家通訊社」（Human Rights Activists News Agency）周日公布的死亡人數至少為3919人，並警告稱死亡人數可能還會上升。

多年來，該機構在報道伊朗的示威和動亂方面一直保持著較高的准確率，其依靠的是一個由伊朗境內活動人士組成的網路，該網路負責核實所有已報告的死亡人數。美聯社目前尚無法獨立核實死亡人數。

伊朗官方尚未公布明確的死亡人數，但哈梅內伊上周末表示，抗議活動已造成「數千人」死亡，並將其歸咎於美國。這是伊朗領導人首次透露自12月28日開始的、針對伊朗疲軟經濟的抗議浪潮造成的傷亡規模。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】