加拿大官員：加國擬派兵赴格陵蘭 與北約共同軍演

中央社／ 渥太華19日綜合外電報導
格陵蘭具有豐富的天然資源，也有極高的軍事價值。美聯社
加拿大兩名高階政府官員透露，為因應美國總統川普奪取格陵蘭的威脅，加國已擬定計畫，準備派遣小規模部隊前往這塊丹麥自治領土，與北大西洋公約組織（NATO）盟邦共同進行軍演。

這兩位官員告訴加拿大「環球郵報」（The Globeand Mail），軍方正等待總理卡尼（Mark Carney）做出最終的政治批准，才會派兵至格陵蘭（Greenland）。

派遣加拿大部隊可能會激怒川普（DonaldTrump）。歐洲多國日前調度兵力前往格陵蘭，參與由丹麥主導、強調支持丹麥和格陵蘭主權的北約軍演後，川普揚言對這些國家祭出新一輪關稅。

歐盟各國特使昨天召開會議，討論川普的關稅並擬定報復措施，例如可能也對美國商品加徵關稅。

加拿大目前在格陵蘭有3架CF-18戰機及1架鸕鶿（Cormorant）直升機，參與包括美國在內的北美航太防衛司令部（NORAD）軍演。

加拿大官員表示，一旦卡尼批准計畫，小規模加國部隊本週就能前往格陵蘭加入北約軍演。這些官員不確定卡尼何時會做出決定，但認為很快就會有進展。

這批加拿大軍人將與來自德國、英國、法國、丹麥、荷蘭、挪威、瑞典及芬蘭的北約士兵會合，這8國均因派兵格陵蘭而面臨川普關稅威脅。

加拿大官員指出，加國若獲准採取行動，其主旨在於強化北約維護北極地區安全的承諾，並展現對丹麥的支持。

卡尼昨天訪問卡達首都杜哈（Doha）時告訴記者，川普欲以經濟脅迫手段取得格陵蘭，顯示情勢令人憂心地惡化。他還說，他打算向川普傳達，北約確實有能力保障格陵蘭的安全。

格陵蘭 加拿大 川普

