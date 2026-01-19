快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

日相解散眾院 稱「未經政權選舉洗禮」、求民意授權

中央社／ 東京19日專電
日本首相高市早苗今天正式宣布，將於1月23日解散眾議院並舉行總選舉。路透
日本首相高市早苗今天正式宣布，將於1月23日解散眾議院並舉行總選舉。路透

日本首相高市早苗今天正式宣布，將於1月23日解散眾議院並舉行總選舉。高市表示，隨著政權架構與重大政策方向出現根本轉變，有必要由身為主權者的國民，透過選舉直接對內閣與政策路線作出判斷。

高市傍晚舉行記者會，進行長達約30分鐘的演說。她在開頭就明確表示，「我於今日，作為內閣總理大臣，作出了在1月23日解散國會的決斷」。

高市指出，「為什麼是現在？由高市出任內閣總理大臣是否合適，我希望現在就由主權者的國民來作出判斷。」她強調，這次解散並非基於政治操作，而是為了讓國民正面選擇日本未來的方向。

她表示，高市內閣推動的是全新的經濟與財政政策，也是攸關國家根本的重要政策大轉向，是她在自民黨總裁選舉，以及與日本維新會簽署的聯合執政協議書中提出的政策，但多數內容沒有寫入上次眾院選舉時自民黨的政權公約，有必要重新接受民意檢驗。

高市回顧，自去年10月當選自民黨總裁後，與長年執政夥伴公明黨分道揚鑣，改與日本維新會合作。在眾參兩院皆未取得過半席次的情況下，仍成功就任首相，但她始終認為，這樣的政權基礎必須經過國民直接檢驗。

她表示，她第3次挑戰後，於去年10月4日就任自民黨總裁，隨即結束與公明黨長達26年的聯合執政關係。在眾參兩院皆未掌握過半席次的情況下，仍須面對國會首相指名選舉，通往就任內閣總理大臣之路相當艱辛。

高市表示，最終在日本維新會以及眾參兩院其他會派的支持下，於首相指名選舉中取得勝利，並於去年10月就任內閣總理大臣。自就任以來，她始終掛念一件事，那就是高市內閣尚未經歷真正的「政權選擇選舉」洗禮，因此必須主動向民意請求授權。

她表示，「解散是一個深思熟慮後的決斷。為了不逃避、不拖延，也為了與國民一起決定日本前進的方向，我作出了這項決定。我本人也將以內閣總理大臣的身分，賭上全部責任」，請求國民判斷是否願意將國家經營託付給高市內閣。

高市指出，日本是議會內閣制國家，國民無法直接選出內閣總理大臣，但眾議院選舉本質上就是「政權選擇選舉」，若自民黨與維新會能夠取得過半數議席，便是選擇高市內閣。

她表示，「若非如此，也可能出現野田總理（立憲民主黨代表野田佳彥）、齊藤總理（公明黨代表齊藤鐵夫），或其他人。雖然是間接的，但這也等同於由國民選擇內閣總理大臣。」

內閣 日本維新會 高市早苗

延伸閱讀

麻生慘遭打臉、鈴木幹事長埋怨狀況外！高市「獨斷解散」恐成短命政權

高市正式表態！會談執政陣營高層「提前解散眾院」19日將親自說明

年初就政治豪賭…高市早苗籌劃「閃電解散」眾院 造王者也不知情

日相高市就任後首度返鄉 將在奈良迎接南韓總統

相關新聞

日相高市正式宣布解散眾院…2月8日大選 強調日本只想成為「正常國家」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗19日晚間6時（台灣時間同日下午5時）在東京的首相官邸召開記者會，正式宣布即將提前解...

巴基斯坦喀拉蚩購物中心大火 已知14死58失蹤

英國BBC報導，巴基斯坦第一大城喀拉蚩「古爾購物中心」（Gul Plaza）當地時間17日晚間發生大火，已知導致14人死...

日相解散眾院 稱「未經政權選舉洗禮」、求民意授權

日本首相高市早苗今天正式宣布，將於1月23日解散眾議院並舉行總選舉。高市表示，隨著政權架構與重大政策方向出現根本轉變，有...

西班牙高鐵相撞 警方稱增至39死152傷

西班牙南部昨天發生兩列高速鐵路列車相撞事故，國營西班牙廣播電視公司（RTVE）今天引述警方消息人士報導，死亡人數已增至3...

分析：歐洲委曲不能求全 北約處十字路口

美國總統川普威脅對抵制美國取得格陵蘭的歐洲盟國加徵關稅，將貿易壓力與領土主權掛鉤，恐導致北大西洋公約組織（NATO）陷入...

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

時代雜誌報導，川普經常笑話格陵蘭靠雪橇犬執行巡防，稱島上安全僅憑「2輛狗拉雪橇車」。對此，曾效力天狼星巡邏隊（Siriu...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。