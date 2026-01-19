快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

哈薩克總統加入川普和平理事會 盼促進中東和平

中央社／ 哈薩克首都阿斯塔納19日綜合外電報導

哈薩克總統托卡葉夫發言人今天說，托卡葉夫已接受美國總統川普邀請，將加入由川普提議的「和平理事會」，希望為中東和平與穩定貢獻心力。

根據路透社看到的邀請函及理事會章程草案，和平理事會（Board of Peace）將由川普（Donald Trump）終身擔任主席，初期將聚焦處理加薩衝突，之後再擴大討論其他衝突議題。

路透社報導，托卡葉夫的發言人澤爾杜拜（RuslanZheldibay）表示，托卡葉夫（Kassym-JomartTokayev）是最早一批收到川普邀請的領袖之一。

澤爾杜拜說：「國家元首已致函美國總統，表達誠摯感謝並確認同意加入這個新組織。」

他還說：「托卡葉夫總統重申哈薩克致力於推動中東持久和平、加強國與國之間信任以及全球穩定。」

川普已邀請60個國家加入和平理事會，但永久會員需支付10億美元。

川普 美國 哈薩克

延伸閱讀

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

油價短線走勢難料 川普強徵歐洲八國關稅、伊朗動亂逐漸和緩

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

覬覦礦產、戰略價值…川普急取格陵蘭有4大原因 

相關新聞

日相高市正式宣布解散眾院…2月8日大選 強調日本只想成為「正常國家」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗19日晚間6時（台灣時間同日下午5時）在東京的首相官邸召開記者會，正式宣布即將提前解...

巴基斯坦喀拉蚩購物中心大火 已知14死58失蹤

英國BBC報導，巴基斯坦第一大城喀拉蚩「古爾購物中心」（Gul Plaza）當地時間17日晚間發生大火，已知導致14人死...

西班牙高鐵相撞 警方稱增至39死152傷

西班牙南部昨天發生兩列高速鐵路列車相撞事故，國營西班牙廣播電視公司（RTVE）今天引述警方消息人士報導，死亡人數已增至3...

分析：歐洲委曲不能求全 北約處十字路口

美國總統川普威脅對抵制美國取得格陵蘭的歐洲盟國加徵關稅，將貿易壓力與領土主權掛鉤，恐導致北大西洋公約組織（NATO）陷入...

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

時代雜誌報導，川普經常笑話格陵蘭靠雪橇犬執行巡防，稱島上安全僅憑「2輛狗拉雪橇車」。對此，曾效力天狼星巡邏隊（Siriu...

歐洲「紅線」浮現！丹麥保衛格陵蘭內幕曝 傳擬限制美共享情資基地

時代雜誌19日報導，面對美國總統川普施壓北約盟友出售格陵蘭，丹麥政府一邊在檯面下加緊運作，試圖安撫川普並尋求外交解方，一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。