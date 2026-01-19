哈薩克總統加入川普和平理事會 盼促進中東和平
哈薩克總統托卡葉夫發言人今天說，托卡葉夫已接受美國總統川普邀請，將加入由川普提議的「和平理事會」，希望為中東和平與穩定貢獻心力。
根據路透社看到的邀請函及理事會章程草案，和平理事會（Board of Peace）將由川普（Donald Trump）終身擔任主席，初期將聚焦處理加薩衝突，之後再擴大討論其他衝突議題。
路透社報導，托卡葉夫的發言人澤爾杜拜（RuslanZheldibay）表示，托卡葉夫（Kassym-JomartTokayev）是最早一批收到川普邀請的領袖之一。
澤爾杜拜說：「國家元首已致函美國總統，表達誠摯感謝並確認同意加入這個新組織。」
他還說：「托卡葉夫總統重申哈薩克致力於推動中東持久和平、加強國與國之間信任以及全球穩定。」
川普已邀請60個國家加入和平理事會，但永久會員需支付10億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言