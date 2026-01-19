哈薩克總統加入川普和平理事會 盼促進中東和平

哈薩克總統托卡葉夫發言人今天說，托卡葉夫已接受美國總統川普邀請，將加入由川普提議的「和平理事會」，希望為中東和平與穩定貢獻心力。

根據路透社看到的邀請函及理事會章程草案，和平理事會（Board of Peace）將由川普（Donald Trump）終身擔任主席，初期將聚焦處理加薩衝突，之後再擴大討論其他衝突議題。

路透社報導，托卡葉夫的發言人澤爾杜拜（RuslanZheldibay）表示，托卡葉夫（Kassym-JomartTokayev）是最早一批收到川普邀請的領袖之一。

澤爾杜拜說：「國家元首已致函美國總統，表達誠摯感謝並確認同意加入這個新組織。」

他還說：「托卡葉夫總統重申哈薩克致力於推動中東持久和平、加強國與國之間信任以及全球穩定。」

川普已邀請60個國家加入和平理事會，但永久會員需支付10億美元。