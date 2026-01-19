巴基斯坦喀拉蚩購物中心大火 已知14死58失蹤

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
巴基斯坦第一大城喀拉蚩古爾購物中心發生大火後，救難隊員和消防員19日使用重型機具清除瓦礫進行搜索。美聯社
英國BBC報導，巴基斯坦第一大城喀拉蚩「古爾購物中心」（Gul Plaza）當地時間17日晚間發生大火，已知導致14人死亡、58人失蹤，其中一人是消防員。消防員19日仍在尋找失蹤者。

古爾購物中心內有1200間商店，占地0.8公頃，消防員花了超過24小時才撲滅大火。這間購物中心有一部分已經坍塌，官員表示，瓦礫堆和缺乏通風阻礙救援工作。

當地緊急服務部門表示，救難人員17日晚間到現場時，「幾乎整棟建築物被大火吞噬」。

根據家屬們的通報，已知有58人失蹤。家屬聚集在被燒毀的購物中心外，焦急等待親友消息。市政人員已設立登記處，登記失蹤者的姓名和詳細資訊。

古爾購物中心18日早上仍冒出黑煙。喀拉蚩「1122救難隊」發言人卡恩（Hassan Khan）告訴BBC，由於古爾購物中心內有泡沫塑膠、衣物和香水等易燃物，火勢迅速蔓延。截至18日傍晚，購物中心多個部分已被燒成廢墟，救難人員告訴路透，整棟大樓都有可能倒塌。

救難隊員部署起重機挖掘坍塌的建築物殘骸，搜尋失蹤者。因部分區域仍然高溫，必須等待充分冷卻才能進入建築物搜索。

古爾購物中心一間商店的店主扎因（Zain）告訴BBC，火災發生當下，有數百人在購物中心內。他說：「我的商店就在我眼前燒起來，我甚至無法將貨物從店內搬出來。還有許多人在購物中心內，我有很多朋友失聯。」

另一名目擊者表示，店主們試圖使用滅火器滅火，但根本無法遏制火勢。

巴國總統札達里表示哀悼，並指示喀拉蚩所在的信德省省政府全面檢視該地區商業和住宅大樓。

