菲律賓總統小馬可仕遭提彈劾 媒體分析成功率不高

中央社／ 馬尼拉19日專電

菲律賓一名律師今天以貪污、背叛公眾信任等罪名，向眾議院秘書處提出彈劾總統小馬可仕的訴狀。媒體分析，眾議院多數成員為小馬可仕的政治盟友，彈劾案成功的可能性不高。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，律師迪赫素斯（Andre De Jesus）上午向眾議院秘書處提交彈劾訴狀，由眾議院少數黨副領袖尼賽（Jernie Nisay）背書。

迪赫素斯指控小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）貪污及背叛公眾信任等罪名，包括透過防洪工程計畫收取回扣、將前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）押送到國際刑事法院（ICC）、吸毒以及成立肅貪委員會包庇政治盟友等。

菲律賓7月間爆發防洪工程弊案，數以億計的政府撥款疑遭中飽私囊，許多防洪工程品質低劣，有些甚至被發現是「幽靈工程」，民間團體為此發動多次大規模示威，坊間出現要求小馬可仕下台負責的聲音。

杜特蒂則是被控在總統任內犯下違反人權罪行，遭國際刑事法院發出逮捕令，小馬可仕政府去年3月配合國際刑警組織（INTERPOL）要求，將杜特蒂逮捕並押送到海牙。

依據眾議院規則，彈劾訴狀一經提出即須轉交議長辦公室並列入議程，隨後移送司法委員會裁定是否具有繼續推進的合理依據；若司法委員會認定不具合理依據或充分理由，可透過決議建議駁回，但若至少1/3的眾議員表決支持彈劾，全案仍可直接送進參議院審理。

根據菲律賓媒體Rappler報導，背書人尼賽也是工程承包商，是公共工程暨公路部（DPWH）及獨立調查委員會指控貪污的眾議員之一。

菲律賓前總統府政務顧問亞馬斯（Ronald Llamas）以書面方式回覆中央社詢問評估，彈劾小馬可仕的嘗試難以成功，但未做進一步說明。

Rappler分析，眾議院成員多為小馬可仕政治盟友，小馬可仕之子桑德羅．馬可仕（Sandro Marcos）現為眾議院多數黨領袖，且是眾議院程序委員會主席，因此雖然眾議院依程序必須處理彈劾狀，但成功機率不高。

媒體分析，菲律賓政治人物較無政黨忠誠度，各政黨實際勢力較難量化，但若從近期重要政治表決與結盟結構來看，現今眾議院318席中，逾8成議員傾向支持小馬可仕陣營。

