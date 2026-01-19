巴基斯坦喀拉蚩商場惡火 增至14死、仍有60多人失蹤

巴基斯坦第一大城、南部喀拉蚩市中心區一座購物商場17日晚間發生大火，死亡人數上升至14人，消防員今天持續搜尋60多名失蹤者。

路透社報導，發生火災的商場古爾廣場（GulPlaza）位於喀拉蚩歷史性市中心，這個商場佔地比足球場還大，擁有1200家商店，是一座多層樓的建築群。

救援部門指出，相關當局在當地時間17日晚上10點38分接到第一通緊急求救電話，稱底層商鋪著火。消防員趕到時，火勢已經蔓延到樓上，吞噬了大片建築。

信德省（Sindh）警察廳長歐德侯（Javed AlamOdho）說，火災已造成14人死亡，另約有60人失蹤。

消防人員表示，這座購物中心通風不良，導致濃煙瀰漫，阻礙了救援受困者的工作。

截至昨天傍晚，大片商場大樓已經坍塌，扭曲的金屬和瓦礫散落在街道上，空調設備和商店招牌墜落。救援人員警告，剩餘的建築結構不穩定，隨時可能進一步坍塌。