快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

日相高市正式宣布解散眾院…2月8日大選 強調日本只想成為「正常國家」

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本首相高市早苗。路透
日本首相高市早苗。路透

日本首相自民黨總裁（黨魁）高市早苗19日在東京的首相官邸召開記者會，正式宣布即將提前解散眾議院，並預定27日公告，2月8日舉行眾議員大選。

高市說，預定23日國會常會開議第一天就立刻宣布解散眾院。

對在野黨擔憂日本正「右傾化」，高市指稱，「絕對不是右傾化什麼的，只是要成為正常國家」。

這等於「開議即解散」，創下自1945年二戰結束以來，自宣布解散隔天至投開票日最短的紀錄（16天）。上次眾議員大選是前年10月，時任首相兼自民黨總裁是石破茂。

眾議員 首相 自民黨 高市早苗

延伸閱讀

南韓民調：民眾對高市早苗好感度高於美中俄領袖

高市早苗有望提前大選、日圓走弱 日股續揚再創新高

一起打鼓吧！2026日韓雙邊領袖會談除了爵士鼓合奏，還談了什麼？

高市早苗李在明同台尬鼓！李在明嗨喊「浪漫圓夢」影片曝熱絡氣氛

相關新聞

日相高市正式宣布解散眾院…2月8日大選 強調日本只想成為「正常國家」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗19日晚間6時（台灣時間同日下午5時）在東京的首相官邸召開記者會，正式宣布即將提前解...

巴基斯坦喀拉蚩購物中心大火 已知14死58失蹤

英國BBC報導，巴基斯坦第一大城喀拉蚩「古爾購物中心」（Gul Plaza）當地時間17日晚間發生大火，已知導致14人死...

西班牙高鐵相撞 警方稱增至39死152傷

西班牙南部昨天發生兩列高速鐵路列車相撞事故，國營西班牙廣播電視公司（RTVE）今天引述警方消息人士報導，死亡人數已增至3...

分析：歐洲委曲不能求全 北約處十字路口

美國總統川普威脅對抵制美國取得格陵蘭的歐洲盟國加徵關稅，將貿易壓力與領土主權掛鉤，恐導致北大西洋公約組織（NATO）陷入...

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

時代雜誌報導，川普經常笑話格陵蘭靠雪橇犬執行巡防，稱島上安全僅憑「2輛狗拉雪橇車」。對此，曾效力天狼星巡邏隊（Siriu...

歐洲「紅線」浮現！丹麥保衛格陵蘭內幕曝 傳擬限制美共享情資基地

時代雜誌19日報導，面對美國總統川普施壓北約盟友出售格陵蘭，丹麥政府一邊在檯面下加緊運作，試圖安撫川普並尋求外交解方，一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。