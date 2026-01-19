日相高市正式宣布解散眾院…2月8日大選 強調日本只想成為「正常國家」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗19日在東京的首相官邸召開記者會，正式宣布即將提前解散眾議院，並預定27日公告，2月8日舉行眾議員大選。

高市說，預定23日國會常會開議第一天就立刻宣布解散眾院。

對在野黨擔憂日本正「右傾化」，高市指稱，「絕對不是右傾化什麼的，只是要成為正常國家」。

這等於「開議即解散」，創下自1945年二戰結束以來，自宣布解散隔天至投開票日最短的紀錄（16天）。上次眾議員大選是前年10月，時任首相兼自民黨總裁是石破茂。