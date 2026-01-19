簽署新夥伴協議 紐西蘭、吉里巴斯關係回暖

快訊

中央社／ 威靈頓19日綜合外電報導

紐西蘭與太平洋島國吉里巴斯（Kiribati）今天簽署新的夥伴協議，象徵去年因紐西蘭宣布檢討對吉里巴斯援助計畫而轉冷的雙邊關係正逐漸回溫。

路透社報導，2025年1月，紐西蘭政府表示正在檢視對吉里巴斯的發展援助計畫，起因為吉里巴斯總統兼外長馬茂（Taneti Maamau）取消與紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）的會晤。

當時，吉里巴斯政府表示，總統正在偏遠外島，無法與皮特斯會面。

吉里巴斯是太平洋島國，鄰近夏威夷，擁有360萬平方公里專屬經濟海域，近年與北京關係日益密切，包括接待中國警察進駐。

皮特斯指出：「過去6個月，兩國在政治層級進行了重要對話，紐西蘭很高興今天以簽署夥伴聲明作為成果。」這是皮特斯自2019年以來首次訪問吉里巴斯，他強調兩國關係向來溫和且源遠流長。

雙方聯合聲明列舉4大優先領域，包括希望在各自的外交政策優先事項、衛生、繁榮以及和平與安全方面，追求更大的理解和戰略協調。

