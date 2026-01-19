快訊

西班牙高鐵相撞 警方稱增至39死152傷

中央社／ 馬德里19日綜合外電報導
西班牙南部發生兩列高速鐵路列車相撞事故。 路透
西班牙南部昨天發生兩列高速鐵路列車相撞事故，國營西班牙廣播電視公司（RTVE）今天引述警方消息人士報導，死亡人數已增至39人，另有152人受傷。

這起事故發生在18日晚間，一列自馬拉加（Malaga）北上至首都馬德里（Madrid）的民營業者Iryo 6189次列車，在阿達穆斯（Adamuz）附近出軌，衝上對向軌道。

Iryo 6189次列車撞上行駛於該軌道、由馬德里南下往維爾瓦（Huelva）的西班牙國家鐵路（Renfe）列車，導致後者同樣出軌。

路透社引述RTVE報導，今天全天，馬德里與南部安達魯西亞地區（Andalusia）之間逾200班列車取消，影響範圍涵蓋哥多華（Cordoba）、塞維亞（Seville）及格拉納達（Granada）等大城市。

社群媒體上昨天流傳的現場畫面顯示，救難人員在探照燈下，將乘客從側翻且嚴重變形的車廂中救出。有些乘客從破碎的車窗爬出，另一些則被用擔架送離現場。

兩列列車約有400名乘客，絕大多數為週末假期結束後往返馬德里的西班牙人。目前還不清楚車上有多少名觀光客，而1月並非西班牙旅遊旺季。

西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）昨天在馬德里阿托查車站（Atocha）的記者會上對媒體表示，目前還不清楚肇事原因。

馬德里 西班牙 高鐵

相關新聞

西班牙高鐵相撞 警方稱增至39死152傷

西班牙南部昨天發生兩列高速鐵路列車相撞事故，國營西班牙廣播電視公司（RTVE）今天引述警方消息人士報導，死亡人數已增至3...

歐洲「紅線」浮現！丹麥保衛格陵蘭內幕曝 傳擬限制美共享情資基地

時代雜誌19日報導，面對美國總統川普施壓北約盟友出售格陵蘭，丹麥政府一邊在檯面下加緊運作，試圖安撫川普並尋求外交解方，一...

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

時代雜誌報導，川普經常笑話格陵蘭靠雪橇犬執行巡防，稱島上安全僅憑「2輛狗拉雪橇車」。對此，曾效力天狼星巡邏隊（Siriu...

分析：歐洲委曲不能求全 北約處十字路口

美國總統川普威脅對抵制美國取得格陵蘭的歐洲盟國加徵關稅，將貿易壓力與領土主權掛鉤，恐導致北大西洋公約組織（NATO）陷入...

最新報告：北韓駭客組織利用Naver、Google廣告散布惡意軟體

一份最新報告指出，與北韓有關的駭客組織近期利用南韓入口網站Naver及Google線上廣告系統，發動手法精密的惡意軟體散...

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

隨著美國在2026年1月14日宣布，通稱「20點計畫」的加薩停火協議正式進入第二階段後，美國構想的藍圖逐漸清晰——在第二階段負責暫時接管加薩的「和平委員會」（Board of Peace）將是多國共治的國際組織，但隨著現在更多細節曝光，開始令外界懷疑美國是想藉這個機會，建立一個由美國主導、最終可能會取代聯合國的機構，而引發爭議。

