日本在野新黨公布基本政策 堅持非核三原則

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本最大在野黨立憲民主黨與公明黨今天公布兩黨共組新政黨「中道改革聯合」以5大重點構成的基本政策，內容觸及國防、外交、經濟與能源等政策，同時堅持「非核三原則」。

日本富士新聞網（FNN）、「產經新聞」、共同社等日媒報導，立憲民主黨政務調查會長本庄知史與公明黨政調會長岡本三成，下午連袂在記者會發布「中道改革聯合」（日文：中道改革連合，簡稱「中道」）基本政策，核心是以「生活者優先」的中道改革。

「第一重點」為「邁向促進永續經濟成長的政策」，提出包括「打造不限於增加可支配收入的經濟結構」、「矯正過度的日圓貶值，以及下調食品、能源等生活必需品價格」等措施。

能源政策方面，除主張「最大限度活用再生能源」，也提出未來的目標是不再依賴核能發電，對於「已確實確認安全性、具備實效性避難計畫，且取得地方同意的核電廠」，將同意「重新啟動」。

這部分並未明確寫入立憲民主黨所主張的「核電歸零」。

「第二重點」為「建立讓現役世代也能安心的新型社會保障模式」，其中列舉公明黨長期主張的政策，包括「透過成立政府背景的基金及活用各類基金以確保財源，並實現食品消費稅歸零與降低社會保險費等負擔」，以及為減輕中低所得者負擔、矯正貧富差距，及早導入相關稅額扣抵制度。

「第三重點」則是「實現擴大選擇與可能性的包容性社會」，提出擴大教育免費化並提升教育品質，以及實施「選擇性夫婦不同姓制度」，開放夫妻婚後能選擇不同姓氏。

「第四重點」則提到「務實的外交與防衛政策」，主張在憲法規定的專守防衛內，強化日美同盟為主的嚇阻力與因應能力，同時堅持基於法治等普遍價值與原則的國際秩序。

對中國的政策則主張「以堅決態度因應對於中國的憂慮事項，以及構築兼顧國家利益與中長期觀點的戰略互惠關係」。

關於憲法，則「堅持立憲主義與憲法基本原理，在保障國民權利與自衛隊在憲法上的定位等議題上，會透過國會討論，深化負責任的修憲討論」。

「第五重點」則定為「日常政治改革與選舉制度改革」，希望「強化收受企業與團體捐款的限制規範」，以及「改革選舉以確實反映民意」等內容。

共同社報導，「中道」的基本政策也主張「在存亡危機事態（存立危機事態）的狀況下，為了保衛日本而行使自衛權合乎憲法」。

另外，「中道」的基本政策也堅持「非核三原則」。「非核三原則」是日本的基本核政策，即是「不擁有、不生產、不引進」核武器，日本現行國家安全保障戰略指出，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

高市早苗在就任日相前，曾表示有意修改「非核三原則」之中，「不引進」的部分。她就任首相之後，先前在國會被問及欲修改安保相關3文件時，並未正面回應是否會持續「堅持非核三原則」的表述。

共同社分析，這項政策是意識到高市政府不排除修改「非核三原則」的可能。

核三 日本 憲法

相關新聞

西班牙高鐵相撞 警方稱增至39死152傷

西班牙南部昨天發生兩列高速鐵路列車相撞事故，國營西班牙廣播電視公司（RTVE）今天引述警方消息人士報導，死亡人數已增至3...

歐洲「紅線」浮現！丹麥保衛格陵蘭內幕曝 傳擬限制美共享情資基地

時代雜誌19日報導，面對美國總統川普施壓北約盟友出售格陵蘭，丹麥政府一邊在檯面下加緊運作，試圖安撫川普並尋求外交解方，一...

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

時代雜誌報導，川普經常笑話格陵蘭靠雪橇犬執行巡防，稱島上安全僅憑「2輛狗拉雪橇車」。對此，曾效力天狼星巡邏隊（Siriu...

分析：歐洲委曲不能求全 北約處十字路口

美國總統川普威脅對抵制美國取得格陵蘭的歐洲盟國加徵關稅，將貿易壓力與領土主權掛鉤，恐導致北大西洋公約組織（NATO）陷入...

最新報告：北韓駭客組織利用Naver、Google廣告散布惡意軟體

一份最新報告指出，與北韓有關的駭客組織近期利用南韓入口網站Naver及Google線上廣告系統，發動手法精密的惡意軟體散...

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

隨著美國在2026年1月14日宣布，通稱「20點計畫」的加薩停火協議正式進入第二階段後，美國構想的藍圖逐漸清晰——在第二階段負責暫時接管加薩的「和平委員會」（Board of Peace）將是多國共治的國際組織，但隨著現在更多細節曝光，開始令外界懷疑美國是想藉這個機會，建立一個由美國主導、最終可能會取代聯合國的機構，而引發爭議。

