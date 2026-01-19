川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

時代雜誌報導，川普經常笑話格陵蘭靠雪橇犬執行巡防，稱島上安全僅憑「2輛狗拉雪橇車」。對此，曾效力天狼星巡邏隊（Sirius Patrol）的丹麥特種作戰士兵丹瑟（Kasper Damsø）強調，別小看這支部隊。

丹瑟回憶，他在1990年代末派駐格陵蘭東北角，出勤編制通常只有2名隊員、11隻雪橇犬；在杳無人煙、廣袤冰封的極北荒原，陪伴巡邏的只有雪橇的滑行聲、犬隻的喘息與迎面撲來的狂風。

要成為天狼星隊員，得先熬過媲美美國海軍三棲特戰「海豹部隊」（Navy SEALs）等級的高強度體能訓練，並通過美國航空暨太空總署（NASA）的心理韌性訓練；真正上線後，還得在攝氏零下50度的嚴寒裡，一連數月盯防任何可疑動靜。

丹瑟坦言，丹麥確實需要加大對格陵蘭的安全投資。但他也不客氣地說，「川普愛怎麼嘲笑狗拉雪橇都隨他。但他該親自來看看這裡做的是什麼。到時候，沒人笑得出來。」