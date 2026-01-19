歐洲「紅線」浮現！丹麥保衛格陵蘭內幕曝 傳擬限制美共享情資基地

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
格陵蘭首府努克18日在雪中冰封的景象。路透

時代雜誌19日報導，面對美國總統川普施壓北約盟友出售格陵蘭丹麥政府一邊在檯面下加緊運作，試圖安撫川普並尋求外交解方，一邊也開始更強硬劃出主權與格陵蘭自決「紅線」，謹慎釋出「哥本哈根的彈性有限」訊號，連帶推升歐洲反彈。

丹麥難以理解，格陵蘭領導人已表態歡迎美國商業投資，丹麥也早有條約允許美方擴大軍事存在，卻仍無法釐清川普究竟還想要什麼。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）與格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）上周赴華府，會晤美國副總統范斯與國務卿魯比歐，強調安全合作可談，但不踩主權與自決紅線。會後白宮卻定調，他們的會議要談美國「取得格陵蘭」，拉斯穆森因而向記者嘀咕「那會談會很短」。

外交交涉之外，丹麥正加速強化在格陵蘭的軍事部署。丹麥政府一年前編列137億美元投資北極安全，增購無人機、雷達系統與破冰船，並另外撥款3700萬美元擴充天狼星巡邏隊能力。丹麥上周再增派部隊前往格陵蘭；丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）說，目的是建立更常態、也有更多丹麥參與的永久駐軍。

與此同時，歐洲也討論是否動用「反脅迫工具」反制美國，歐洲安全圈私下則評估更激烈的選項。南丹麥大學教授瑞寧（Sten Rynning）稱，傳聞可能包括限制美方取得情資、使用基地或飛越航道等權限。

「我感覺歐洲人已經到了某個臨界點，」瑞寧說，「美國施壓、質疑歐洲軍費，甚至嘲諷歐洲不夠硬派是一回事；但若侵犯歐洲主權，就是另一回事。這意味著，歐洲的紅線已然浮現」。

丹麥 格陵蘭 美國

