歐洲「紅線」浮現！丹麥保衛格陵蘭內幕曝 傳擬限制美共享情資基地

時代雜誌19日報導，面對美國總統川普施壓北約盟友出售格陵蘭，丹麥政府一邊在檯面下加緊運作，試圖安撫川普並尋求外交解方，一邊也開始更強硬劃出主權與格陵蘭自決「紅線」，謹慎釋出「哥本哈根的彈性有限」訊號，連帶推升歐洲反彈。

丹麥難以理解，格陵蘭領導人已表態歡迎美國商業投資，丹麥也早有條約允許美方擴大軍事存在，卻仍無法釐清川普究竟還想要什麼。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）與格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）上周赴華府，會晤美國副總統范斯與國務卿魯比歐，強調安全合作可談，但不踩主權與自決紅線。會後白宮卻定調，他們的會議要談美國「取得格陵蘭」，拉斯穆森因而向記者嘀咕「那會談會很短」。

外交交涉之外，丹麥正加速強化在格陵蘭的軍事部署。丹麥政府一年前編列137億美元投資北極安全，增購無人機、雷達系統與破冰船，並另外撥款3700萬美元擴充天狼星巡邏隊能力。丹麥上周再增派部隊前往格陵蘭；丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）說，目的是建立更常態、也有更多丹麥參與的永久駐軍。

與此同時，歐洲也討論是否動用「反脅迫工具」反制美國，歐洲安全圈私下則評估更激烈的選項。南丹麥大學教授瑞寧（Sten Rynning）稱，傳聞可能包括限制美方取得情資、使用基地或飛越航道等權限。

「我感覺歐洲人已經到了某個臨界點，」瑞寧說，「美國施壓、質疑歐洲軍費，甚至嘲諷歐洲不夠硬派是一回事；但若侵犯歐洲主權，就是另一回事。這意味著，歐洲的紅線已然浮現」。