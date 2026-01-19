快訊

外資提款280億元！台積電攜台股創雙高 三大法人卻聯手賣超465億元

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

最新報告：北韓駭客組織利用Naver、Google廣告散布惡意軟體

中央社／ 首爾19日綜合外電報導
駭客示意圖。 圖／ingimage
駭客示意圖。 圖／ingimage

一份最新報告指出，與北韓有關的駭客組織近期利用南韓入口網站Naver及Google線上廣告系統，發動手法精密的惡意軟體散布行動。

韓聯社（Yonhap）今天披露，根據資安公司GeniansSecurity Center發布的線上威脅評估報告，一個名為Konni的駭客組織，利用入口網站的廣告系統，發動進階持續性威脅（APT）攻擊行動。這個駭客組織與Kimsuky等多個平壤支持的駭客團體有關。

報告指出，該組織利用線上廣告中稱為「點擊追蹤」（click tracking）的流程，這種機制會在使用者被導向廣告主網站前，先經過中介網頁連結。

Konni被發現利用偽造的中介連結，將使用者重新導向至存放惡意檔案的外部伺服器。

報告表示，Konni最初鎖定利用Naver的廣告基礎設施，但近期已擴大攻擊範圍，轉而利用Google的廣告系統。

分析人員還在惡意軟體程式碼中發現波賽頓攻擊（Poseidon-Attack）字眼，顯示駭客組織可能以波賽頓（Poseidon）為代號，系統性管理這波攻擊行動。

資安專家警告，這波行動凸顯北韓國家支持的網路攻擊手法日益精進，並提醒使用者切勿開啟電郵附件中可疑的廣告連結，尤其是包含連結檔案的捷徑。

廣告 駭客 北韓

延伸閱讀

北榮每日遭駭客攻擊逾170萬次…醫院屢遭駭客威脅 衛福部訂這計畫因應

陸男在台賣北韓油畫稱「中朝非敵對」 不能驅逐出境但仍可能被遣返

擔心遭暗殺？北韓人事異動 金正恩更換維安隨扈工作負責人

Google遭爆健康資訊誤導用戶 已下架部分AI摘要「但換句話問仍出現」

相關新聞

歐洲「紅線」浮現！丹麥保衛格陵蘭內幕曝 傳擬限制美共享情資基地

時代雜誌19日報導，面對美國總統川普施壓北約盟友出售格陵蘭，丹麥政府一邊在檯面下加緊運作，試圖安撫川普並尋求外交解方，一...

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

隨著美國在2026年1月14日宣布，通稱「20點計畫」的加薩停火協議正式進入第二階段後，美國構想的藍圖逐漸清晰——在第二階段負責暫時接管加薩的「和平委員會」（Board of Peace）將是多國共治的國際組織，但隨著現在更多細節曝光，開始令外界懷疑美國是想藉這個機會，建立一個由美國主導、最終可能會取代聯合國的機構，而引發爭議。

最新報告：北韓駭客組織利用Naver、Google廣告散布惡意軟體

一份最新報告指出，與北韓有關的駭客組織近期利用南韓入口網站Naver及Google線上廣告系統，發動手法精密的惡意軟體散...

西班牙交通部長認了！高鐵相撞「2點超詭異」專家也不解

西班牙南部18日晚間兩列高鐵脫軌相撞，造成至少21人死亡、100人受傷，這是西班牙自2013年來最嚴重的列車出軌。西班牙...

巴黎百年公寓坍塌！慶生趴30賓客如坐大怒神急墜 可能原因曝

法國巴黎第11區一棟超過百年的老公寓，於當地時間18日凌晨發生樓板坍塌，警方與救援單位表示，事發時5樓一戶人家正在辦慶生...

美歐爭格陵蘭 徐千婷：川普關稅大刀若違憲 恐難再用

美國總統川普17日宣布，自2月1日起對丹麥、德國、法國、英國、挪威、瑞典、芬蘭與荷蘭等8個歐洲國家加徵10％進口關稅，以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。