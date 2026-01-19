平息監獄暴動後 瓜地馬拉宣布緊急狀態擬肅清幫派

快訊

中央社／ 埃斯昆特拉18日綜合外電報導

瓜地馬拉3座監獄昨天發生囚犯暴動，經軍警合力平息之後，瓜國總統阿雷瓦洛今天宣布，即日起全國進入緊急狀態為期30天，將全面打擊犯罪幫派

法新社報導，前一天瓜國3座監獄同時發生囚犯暴動，有獄警等46人被挾持為人質，而暴動原因是一名坐牢的幫派首腦被移監至戒備更森嚴的牢房。

另外，警方數小時前表示，在首都及周邊地區，有8名員警「在執行公務時，遭犯罪分子殺害」。

內政部長維列達（Marco Antonio Villeda）於記者會中表示，員警遇害「是恐怖分子對政府的報復」。另外有10名警察在這波報復攻擊中受了傷；有1名疑似幫派分子遭擊斃。

瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）表示，當局已在今天重新掌控這3座監獄。

阿雷瓦洛在今晚宣布，即刻起全國進入為期30天的緊急狀態，將全面打擊幫派勢力。

在緊急狀態期間將暫停人民集會，當局可未經法院許可下，逕行逮捕與訊問嫌疑犯。

緊急狀態命令須經國會批准。目前瓜國國會由在野黨居多數席次。

國會議長、在野黨領袖康崔拉斯（Luis Contreras）呼籲全國團結，攜手面對「國家史上最痛苦、最艱難的時刻」。

瓜國政府並宣布，全國學校19日停課。

內政部長維列達稍早指出，囚犯在3座監獄協同暴動，由幫派組織「18街幫」（Barrio 18）所策劃，原因是此一幫派首腦想要獲得更好的牢房待遇，才策動這場暴動。

內政部隨後於X平台發布影片，畫面可見警方將一名囚犯銬住並帶走；據稱他是「18街幫」的首腦杜皮耶（Aldo Dupie），綽號為「狼」，畫面中他的身上留有血跡。

維列達說：「平息暴動過程，雙方均無人傷亡，成功地從恐怖分子手中救回人質。」

美國政府已將「18街幫」列為恐怖組織。

