西班牙高鐵相撞釀21死 總理：痛徹心扉一夜

西班牙南部安達魯西亞（Andalusia）地區發生兩列高速鐵路列車相撞事故，造成21人死亡70多人受傷，總理桑傑士（PedroSanchez）哀悼這是「痛徹心扉的一夜」。

西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）在社群平台X發文指出，這起事故發生在18日晚間，一列自馬拉加（Malaga）北上至馬德里（Madrid）的民營業者Iryo6189次列車，在阿達穆斯（Adamuz）附近出軌，衝上對向軌道，撞上行駛於該軌道、由馬德里南下往維爾瓦（Huelva）的西班牙國家鐵路（Renfe）列車，導致後者同樣出軌。

「國家報」（El Pais）報導，事發時，Renfe列車時速約200公里。目前尚不清楚Iryo列車行駛速度。

據了解，Iryo列車上有超過300名乘客；Renfe列車則約有100人。

警方發言人告訴法新社，事故已造成21人罹難。安達魯西亞最高應變官員山斯（Antonio Sanz）則在記者會中表示，至少有73人受傷。他說：「死亡人數可能還會再增加。」並補充：「我們將面臨極其艱難的夜晚。」

交通部長普恩特（Oscar Puente）在馬德里阿托查車站（Atocha station）舉行的記者會表示，事故原因尚待調查。他補充，這段鐵軌是在去年5月剛翻新，並稱直線路段發生出軌「十分罕見」。

普恩特說，絕大多數的死傷者都在第2列列車的前兩節車廂。這列高速列車在撞擊時出軌，並翻落鐵路路堤下方的邊坡。他說，第1節車廂載有37人，第2節則有16人。

地方電視畫面可見，人口5000的阿達穆斯鎮內設有接待中心，民眾帶來食物和毛毯，夜間氣溫僅攝氏6度。

第2列從馬德里南下維爾瓦的列車上，一名婉拒透露名字的女乘客向西班牙國家電視台表示，列車「劇烈搖晃後突然完全停下，一片漆黑」。

她形容自己在最後一節車廂中被甩來甩去，還看到行李掉到其他乘客身上。

「我身後的列車服務人員撞到頭，流了血。還有小孩哭喊。」她說：「幸好我在最後一節車廂，我感覺自己像是撿回一條命。」

搭乘最先出軌列車、幸運生還的梅里亞科（LucasMeriako）告訴西班牙電視台第6台（La Sexta）說：「現場宛如恐怖電影。」

他說：「我們感覺到後方傳來劇烈撞擊，整列車都像要坍塌、碎裂一樣…許多人因為破碎玻璃受傷。」

總理桑傑士在X平台表示：「今天對我們國家來說，是因為阿達穆斯鐵路悲劇而痛徹心扉的一夜。」

他又說：「沒有任何言語能減輕這樣大的痛苦，但我想讓大家知道，整個國家在這艱難時刻都與你們同在。」

王室也在X發文表示，國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Letizia）「懷著深切關切持續關注消息」，並向罹難者家屬及親友表達「最深切的哀悼，也祝願傷者早日康復」。

西北部城市聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago deCompostela）郊外，2013年曾發生高速列車出軌事件，造成80人喪命、逾140人受傷，是西班牙自1944年以來最慘重的鐵道事故。