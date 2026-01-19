警報設定出包 日本重啟全球最大核電廠生變

快訊

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本東京電力公司原定於明天重啟位在新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組，但因為警報設備上週在檢測時未正常響起，所以決定暫緩重啟這座機組。東電計劃於下午對外說明細節。

柏崎刈羽核電廠位於東京西北方約220公里，廠內擁有7座發電機組，是全球最大核電廠。

2011年的311大地震重創福島第一核電廠，引發自車諾比（Chernobyl）事件以來全球最嚴重的核災後，這座核電廠也成為當時被日本停機的54座反應爐之一。

日本國內目前共有33座核電機組，其中有14座機組已在福島第一核電廠發生核災過後恢復運轉。而柏崎刈羽核電廠將是東電自福島核災以來，首次重新運轉的核電廠，東電也是福島核電廠的營運商。

新潟電視台（TeNY）報導，東電表示，為了準備重啟柏崎刈羽核電廠6號機組，本月17日執行從反應爐拔出控制棒的實驗時，警報未正確響起。

東電說明，調查結果顯示，原因是「警報設定錯誤」，修改成正確的設定後，警報便能響起。

東電表示，目前已經確定全部的控制棒相關警報能正常響起，不過相關人士透露，預計會延後重啟柏崎刈羽核電廠6號機組的日程。

「朝日新聞」報導，東電17日的檢測是在反應爐尚未啟動的狀態下，從反應爐內共205根控制棒拔出其中一根控制棒後，若再試圖拔除其他控制棒時，系統會發出警報的機制，但當時警報卻未正常響起。簡言之，警報系統當時應響起但未響起。

日本放送協會（NHK）報導，消息人士透露，東電研擬延後幾天重啟柏崎刈羽核電廠6號機組，下午將開記者會說明相關狀況。

