快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

聽新聞
0:00 / 0:00

西班牙交通部長認了！高鐵相撞「2點超詭異」專家也不解

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
西班牙南部18日晚間兩列高鐵脫軌相撞，造成至少21人死亡、100人受傷，這是西班牙自2013年來最嚴重的列車出軌事故。法新社
西班牙南部18日晚間兩列高鐵脫軌相撞，造成至少21人死亡、100人受傷，這是西班牙自2013年來最嚴重的列車出軌事故。法新社

西班牙南部18日晚間兩列高鐵脫軌相撞，造成至少21人死亡、100人受傷，這是西班牙自2013年來最嚴重的列車出軌。西班牙交通部長普恩特表示，事故地點位於筆直且才全面翻新鐵軌的路段，首列出軌列車車齡很短，整起事故「極其詭異」，當局諮詢過的多位專家百思不得其解。

美聯社報導，這起事故發生在哥多華省，當日晚間7時45分左右，一輛由馬拉加北上馬德里的高鐵出軌後衝入對向車道，撞上由馬德里前往韋爾瓦的南下列車，後者也因而脫軌，造成一名司機在內至少21人罹難。搶救持續至深夜，死傷人數恐再上修。

法新社報導，西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）表示，事故發生在一處筆直路段，且該路段軌道於去年5月全面翻新，最先脫軌的列車車齡短，「幾乎是新的」，這起事故「極其詭異」，交通部諮詢專家都深感不解。

BBC指出，當局尚未公布事故原因，調查料將至少在一個月後才能釐清事發經過。

普恩特並透露，若先脫軌的列車未撞上反向列車， 或許就不會造成人員死亡。

北上馬德里的列車由義大利私人鐵路營運商Iryo營運，車上約300名乘客，往韋爾瓦的列車由西班牙國家鐵路Renfe營運，約有100名乘客。

西班牙擁有歐洲規模最大的高速鐵路網，專用軌道總長超過3000公里，連結馬德里、巴塞隆納、塞維亞、瓦倫西亞與馬拉加等主要城市。

法新社指出，西班牙北部2013年曾發生高鐵出軌，造成80人罹難、超過140人受傷，那是西班牙自1944年以來最嚴重的列車脫軌事故。

馬德里 西班牙

延伸閱讀

通勤新選擇！台北到南港不搭捷運 改坐「35元高鐵」8分鐘就到 刷1卡免買票

西班牙2高鐵相撞至少21死100傷！車廂遭拋出鐵軌 駭人現場曝光

NBA／賽後嚴厲批評小將惹議 熱火主帥澄清：當時表達不夠清楚

北宜高鐵爭議不休 張景森喊年底辦「宜蘭高鐵公投」縣府說話了

相關新聞

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

隨著美國在2026年1月14日宣布，通稱「20點計畫」的加薩停火協議正式進入第二階段後，美國構想的藍圖逐漸清晰——在第二階段負責暫時接管加薩的「和平委員會」（Board of Peace）將是多國共治的國際組織，但隨著現在更多細節曝光，開始令外界懷疑美國是想藉這個機會，建立一個由美國主導、最終可能會取代聯合國的機構，而引發爭議。

巴黎百年公寓坍塌！慶生趴30賓客如坐大怒神急墜 可能原因曝

法國巴黎第11區一棟超過百年的老公寓，於當地時間18日凌晨發生樓板坍塌，警方與救援單位表示，事發時5樓一戶人家正在辦慶生...

智利森林大火釀18死、2萬人急撤！2地區進入「災難狀態」

BBC報導，智利總統波里奇（Gabriel Boric）18日在社群發文宣布，比奧比奧大區（Bío Bío）與紐夫萊大區...

西班牙交通部長認了！高鐵相撞「2點超詭異」專家也不解

西班牙南部18日晚間兩列高鐵脫軌相撞，造成至少21人死亡、100人受傷，這是西班牙自2013年來最嚴重的列車出軌。西班牙...

美歐爭格陵蘭 徐千婷：川普關稅大刀若違憲 恐難再用

美國總統川普17日宣布，自2月1日起對丹麥、德國、法國、英國、挪威、瑞典、芬蘭與荷蘭等8個歐洲國家加徵10％進口關稅，以...

鐵桿盟友委、伊出事 北京「不給力」背後的投資策略

委內瑞拉已經出事，伊朗正在出事，兩國都算是俄中的鐵桿盟友，生死關頭卻作壁上觀，只發表不痛不癢的外交聲明。俄國自顧不暇，情有可原；北京的克制讓很多人質疑，「G2」格局下，中國到底有多大能耐？是不為也，還是不能也？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。