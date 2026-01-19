川普深夜發文砲轟丹麥！嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」
美國總統川普17日揚言對北約8國加徵10%關稅，直至買下格陵蘭，引發歐洲領袖強烈反彈。川普18日再度發文，砲轟丹麥無視北約提醒，數十年未能消除俄羅斯對格陵蘭的威脅。川普並喊話，現在「勢在必行」。
川普於美東當日深夜在真實社群發文表示，北約過去20年來不斷告訴丹麥，必須排除俄羅斯對格陵蘭構成的威脅，「遺憾的是，丹麥一直無法採取任何作為」。
他並說：「現在是時候了，而且一定會做到！！！」
遭川普點名的8國包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭。
法國總統馬克宏已要求歐盟啟動反脅迫工具（anti-coercion instrument），可能對在歐洲市場生意龐大的美國科技巨頭及其他服務業者施加限制；同時，歐盟也傳出正評估重啟對約930億歐元美國商品的反制關稅。
川普真實社群發文https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115919803174585205
