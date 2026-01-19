巴黎百年公寓坍塌！慶生趴30賓客如坐大怒神急墜 可能原因曝

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國巴黎第11區一棟30多年老公寓18日凌晨發生樓板坍塌，造成至少19人受傷，其中1人傷勢危急。圖/截自CLPRESS / Agence de presse在YT的影音
法國巴黎第11區一棟超過百年的老公寓，於當地時間18日凌晨發生樓板坍塌，警方與救援單位表示，事發時5樓一戶人家正在辦慶生趴，屋內約有50人聚集，地板突然塌陷，整片樓面連同約30人墜落下方住戶，場面宛如遊樂設施「大怒神」，陷入混亂。當局建築師初步研判，事故起因可能是漏水滲入。

法國世界報報導，檢方指出，這起事故發生在第11區阿梅洛街，當地凌晨0時20分左右，位於5樓一戶地板突然坍塌，造成至少19人受傷，還有1人重傷。警方說，重傷者一度心肺停止，經救援人員在瓦礫堆中尋獲並於現場急救復甦後，緊急送醫。

巴黎人報引述目擊者形容，事發瞬間約30人同時隨著地板墜落至下層公寓，場面宛如大怒神般驚險，現場一片驚叫聲與混亂，不少人在慌亂中頻喊：「塌了！塌了！」

救援單位在事故發生後大規模動員，出動大批消防人員與多輛救援車、救護車進駐現場搜救。警方表示，為避免二次坍塌，救援人員已先行加固4樓；消防單位初步研判，坍塌屬「結構性」問題。警方總局值班建築師卡東（Antoine Cardon）18日上午受訪franceinfo時表示，從陽台滲入的漏水，可能導致樓板結構弱化。

這棟建築的管理公司Corraze共管部門主管弗雷蒙（Gilles Frémont）提到，這棟位於市郊型街區的建物年代久遠，「可以確定的是，這是一棟超過150年的建築，且多為小型公寓。即使沒有任何警示，老舊因素仍很重要。」

巴黎檢方已就事故原因立案調查，將釐清結構失效成因與相關責任。巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也對傷者與家屬表達慰問，並感謝消防與民防人員徹夜投入救援。

