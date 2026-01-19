美日協調高市訪美 日媒：以3月20日前後為主

快訊

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本共同社18日引述數名外交消息人士披露，美國與日本政府持續協調日本首相高市早苗上任後首度訪美的行程，正在朝3月20日前後為主的時間協商。

共同社報導，美國總統川普（Donald Trump）預計今年4月訪問中國，並與中國國家主席習近平召開美中領袖會談。高市有意在川普訪中前，先與川普會晤，確認堅固的日美同盟關係以及協調對中政策。

而美日雙方目前以3月20日前後的時間為主，安排高市訪美，也是考量日本可能會在2月8日舉行眾議院大選投開票；另外，3月20日也是日本國定假日「春分日」，包含當週六與週日，會是連續假的首日。選在這個時間也是希望儘量減少影響國會議程。

消息人士透露，美方對此也態度積極。

高市本月2日曾與川普舉行電話會談，雙方商定著手安排高市今春訪美。若高市如期成行，兩人將是繼2025年10月在東京舉行會談以來，第二度召開日美領袖會談。

共同社也列出高市訪美的變數，像是眾議院選舉結果若不如高市預期恐使訪問生變，此外，出訪也可能因國會審議新年度預算案而推遲。

