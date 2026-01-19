美歐爭格陵蘭 徐千婷：川普關稅大刀若違憲 恐難再用

美國總統川普17日宣布，自2月1日起對丹麥、德國、法國、英國、挪威、瑞典、芬蘭與荷蘭等8個歐洲國家加徵10％進口關稅，以此施壓，直到美國「全面且完整地收購格陵蘭」。不過，合作金庫金控首席經濟學家徐千婷認為，川普的關稅大刀快要被最高法院推翻，一旦宣判，未來川普恐難在用此手法威脅其他國家。

不過，徐千婷也說，川普還有232條款等方式可以徵稅，只是需要調查時間。

面對川普威脅，歐洲8國發表聲明表示，不受美方恐嚇，與格陵蘭人民站在ㄧ起，歐洲議會最大黨團公開表態，將擱置原定與美國簽署的15％關稅協議，歐盟各國大使已達成共識，試圖阻止川普加徵關稅，包括對930億歐元美國商品加徵關稅，或動用所謂的「反脅迫工具」（ACI），用以限制美國在歐盟公共採購、投資及服務貿易的利益。

市場認為，川普一定要拿格陵蘭島有幾大因素，首先是確保美國本土防禦的最前哨，其次是島上的稀土礦產，另外還有北極航道跟龐大的能源礦產。

除了上述因素，台灣人工智慧學校校務長蔡明順分析，格陵蘭的寒冷天氣可能也是川普想要拿下的原因，因為AI資料中心都在搶地、搶電，格陵蘭除了有充足的地，寒冷天氣可以解決資料中心的散熱問題。