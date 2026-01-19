日本隆冬迎眾議院選舉 大雪地區面臨選務挑戰

快訊

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本經常下雪的地區為了因應之後猶如「隆冬超短期決戰」的眾議院大選，已開始研議投票日遭遇大雪的對策，也有選舉管理委員會為了準備選務疲於奔命，職員連假日都要上班。

日本首相高市早苗本月15日已經向執政黨幹部正式表態，計劃在本月23日召集的通常國會開議初期，就解散眾議院，目前正在朝「1月27日公告、2月8日投開票」的方向協調。她預計今晚6時（台北時間傍晚5時）召開記者會親自對外說明細節。

「讀賣新聞」報導，若後續決定是「1月23日解散、2月8日投開票」，從解散到投開票之間的選戰僅為期16天，將成為第二次世界大戰過後天數最短的眾院選戰。

報導指出，若這場選舉的時程如上，將成為「隆冬的超短期決戰」。

時常下大雪的秋田縣橫手市政府表示，原本計劃設置約300處選舉海報看板，但有些場地目前已經變成剷雪作業之後堆放積雪的堆雪場。

同樣位在秋田縣的鹿角市與能代市等地，也遇到相同狀況。能代市政府表示，去年參議院選舉設置的278處選舉海報看板場地，在這個時期多數已成為「廢雪處理場」。能代市選委會負責人表示，「因為積雪的關係，將評估減少設置選舉海報看板」。

另外，秋田縣仙北市政府表示，依先前的經驗，訂購到安裝看板需要逾兩週的時間，因此準備於本月19日左右，以「專決處分」（在特定情況下，地方首長代替議會處理原本應由議會表決或決定的事項）的方式編列選舉預算，加快腳步準備。

除了得考量大雪因素之外，防寒也令投票所相當頭痛。能代市府準備在境內37處投票所放置暖氣設備，不過持有的暖氣設備不夠，正在協調跟業者租借。能代市選舉管理委員會的負責人指出，「這些設備對於選民與選務人員而言，不可或缺」。

此外，秋田縣潟上市的市議員選舉日程則跟眾院大選的時間相當接近。這場地方議員選舉預計本月25日公告、2月1日投開票，當地選委會正忙著準備兩場選舉。

「每日新聞」報導，這次算是首相突然解散國會，加上依照目前可能的日程，也會壓縮各地選委會的準備時間。

神奈川縣秦野市目前正逢市長選戰，選舉已經公告，預計在1月25日投開票，同時必須準備眾院選舉。秦野市選委會負責人坦言，「要確保（眾議院選舉的）監票人相當困難。」

面對準備時間相當短的情況，相關人員難掩沮喪與困惑。秦野市選委會負責人表示，「忙碌程度相當罕見。職員連假日都得上班，體力上相當吃緊，但仍希望能設法撐過去。」

