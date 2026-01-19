烏克蘭稱俄羅斯大量增產無人機 根本無意談和

烏克蘭最高軍事指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，俄羅斯無意促成和平協議談判，反而加速武器生產，其中無人機增產目標達每日1000架。

路透社報導，瑟爾斯基在接受烏克蘭網路媒體lb.ua今天發表的一篇採訪時說：「敵方軍事行動強度已見升高，攻勢部隊數量增加，打擊武器、飛彈及無人機產量也在提升。」

他指出：「目前，敵軍每天生產404架由伊朗設計的各型「見證者」（Shahed）無人機，更計畫大幅提升產量至每天1000架。」

瑟爾斯基說，烏克蘭軍方必須「盡一切可能破壞計畫並造成損失，讓敵方放棄，同時創造有利於談判進行的條件，沒有人會與弱勢方達成協議。」

他並盛讚烏克蘭軍方「深度打擊」戰術，稱這是烏克蘭強項，已命中719個目標，造成約150億美元損失，主要集中於俄羅斯石油產業。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭已迅速提升無人機產能，預期將進一步增加。

俄羅斯軍隊控制約20%的烏克蘭領土，正經由東部緩慢推進，每週並多次宣布占領新村莊。

烏軍領袖強調，發展「攔截型無人機」是對抗俄羅斯無人機攻擊最有效且經濟的方式，而非使用飛彈。

瑟爾斯基承認，俄羅斯具備在其部隊投入更多人力的空間。但他表示，（烏克蘭）近幾個月動員人數已有改善。「我可以說：在這方面，我們的數字比7個月前好得多。」

瑟爾斯基指出，改善原因在於徵兵中心運作及訓練已更為完善，以及「人力管理方面有所改進，因為我們明白，問題主要在缺乏對被動員者的適當對待。」

瑟爾斯基還表示，烏克蘭在2025年的傷亡比前一年下降13%，「同時敵方損失明顯增加」。