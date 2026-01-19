日相將表明解散眾議院打算 在野新黨揭5大政策方向

快訊

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本首相高市早苗今天傍晚將正式表明在本月23日召集的通常國會初期，解散眾議院的意向；而立憲民主黨與公明黨成立的新政黨「中道改革聯合」今天上午已揭曉政策5大方向。

共同社報導，之後的眾議院大選可能落在「1月27日公告、2月8日投開票」，日本朝野已為此加緊腳步備戰。

高市傍晚預計在首相官邸召開記者會，說明決定解散眾院的理由，之後的選舉日程等細節。日媒預測，她可能會強調自民黨與日本維新會聯合執政體制，以及以「強勁經濟」等政策為訴求，說明選在這個時機解散的原因。

在野陣營方面，最大在野黨立憲民主黨幹事長安住淳，以及與公明黨幹事長西田實仁，今天上午在國會召開記者會，發布兩黨成立的新政黨「中道改革聯合」（日文：中道改革連合，簡稱「中道」）的綱領。

綱領明列「確實推動以生活者為優先的政策」。5大政策方向包括「永續經濟成長」、「建構嶄新的社會保障模式」、「實現包容性社會」、「推動務實的外交與防衛政策並深化討論修改憲法」、「持續改革政治與選舉制度」。

立憲民主黨與公明黨也計劃在今天下午公布「中道改革聯合」的基本政策。報導披露，方向是預計主張在「存亡危機事態」（存立危機事態）的狀況下，為了保衛日本而行使自衛權屬於合憲。能源方面，在取得地方同意等前提下，主張同意重啟核能發電廠。

日本維新會 民主黨

